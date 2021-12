Il sì prima di Natale e presto un figlio insieme. L’ex protagonista di Temptation Island ma ben noto anche al pubblico di UeD si è sposato. Era nell’aria, perché a settembre scorso aveva condiviso su Instagram il momento fatidico della proposta e ora, il 22 dicembre 2021, ha ufficialmente messo la fede al dito.

Le prime foto della cerimonia, celebrata in comune, sono state diffuse dallo stesso calciatore sul suo profilo: si vedono il momento dello scambio degli anelli e anche il primo selfie da marito e moglie. Lui, 38 anni, per l’occasione ha indossato un completo nero, mentre lei, che tra un mese circa diventerà mamma, ha optato per un originale e scintillante abito rosa ricoperto di paillettes e abbinato a una cintura nera in vita.

L’ex Temptation Island si è sposato

Auguri a Nicola Panico, ex fidanzato della tronista Sara Affi Fella, con la quale è stato al centro del celebre scandalo a UeD nel 2018. Ricordate? I due hanno imbrogliato il pubblico dicendo di essersi lasciati durante la loro partecipazione alla quinta edizione di Temptation Island ma quando lei è diventata tronista erano ancora insieme.





In realtà Nicola Panico e Sara Affi Fella, che al tempo era corteggiata da Luigi Mastroianni, non si erano mai detti addio, violando così il regolamento di UeD. Acqua passata ormai: lei è diventata mamma e lui, che ha appena sposato Francesca Parenti, sua compagna da poco più di 2 anni, sta per conoscere la gioia di essere genitore.

La neo moglie di Nicola Panico è lontana dal mondo dello spettacolo, è siciliana e tra poche settimane partorirà. La gravidanza è stata annunciata la scorsa estate dalla coppia e un mese dopo è arrivata la proposta di matrimonio durante i festeggiamenti per le nozze di alcuni amici. Si sa già che aspetta un maschietto: si chiamerà Salvatore.