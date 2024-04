Splendida notizia per l’attrice italiana, che ha annunciato nelle scorse ore l’intenzione di unirsi in matrimonio col suo storico compagno, anche lui famoso. Proprio lei ha rilasciato appunto un’intervista a Vanity Fair, nella quale ha voluto rompere il silenzio anche sugli aspetti più privati della sua vita. E ha fatto entusiasmare tutti i suoi fan con questa dichiarazione.

L’attrice italiana, oltre a parlare del matrimonio e a dare quindi questa grandiosa notizia a tutti, è entrata proprio nei dettagli sulla relazione col partner. I due stanno insieme da oltre 10 anni: “Viviamo un amore giovane, viaggiamo tanto per lavoro e quando ci rivediamo le emozioni sono quelle di due ragazzini. Non riesco ad immaginarmi senza di lui, allontanarci mi spaventa da morire”.

L’attrice italiana annuncia il suo matrimonio con lo storico compagno

Inoltre, l’attrice italiana nella sua conversazione con Vanity Fair dove ha anche svelato di essere pronta per il matrimonio, ha rivelato anche qualcosa di più intimo: “Io ho tradito una sola volta e sono stata malissimo. Ho pensato che ca*** ho fatto, non la rifarei. Comunque presto sposerò Fabrizio, dobbiamo trovare la data. Il pensiero di avere un figlio l’ho accarezzato, ma mi sembrava troppo dopo i cambiamenti che ho dovuto attraversare”.

L’attrice che convolerà a nozze molto presto sarà Vittoria Puccini, che sposerà il direttore della fotografia, Fabrizio Lucci. Parlando ancora del figlio mai avuto, lei ha continuato: “Il tempo è passato, potrebbe essere un rimpianto, se tornassi indietro lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto. Alessandro Preziosi? Comunichiamo tanto per nostra figlia, l’abbiamo sempre fatto e anche quando ci siamo lasciati non le abbiamo nascosto o censurato nulla”.

Vittoria Puccini, 42 anni, è stata insieme al collega Preziosi dal 2004 al 2010. Poi nel 2013 si è legata a Fabrizio Lucci e ora hanno deciso di unirsi in matrimonio. Lui, che ha 20 anni in più rispetto alla futura moglie, ha lavorato in tanti progetti sia in tv che al cinema. I più celebri sono quelli fatti a Don Matteo, Coco Chanel ed Immaturi.