Lo show “Ne Vedremo Delle Belle”, condotto da Carlo Conti e trasmesso in prima serata, continua a far parlare di sé più per i retroscena che per il contenuto effettivo del programma. Alberto Dandolo, penna affilata e irriverente di Dagospia, non si è lasciato sfuggire l’occasione di gettare ulteriore pepe sulla trasmissione, considerata da molti un improbabile talent show che riunisce alcune delle soubrette più celebri – e stagionate – della televisione italiana. Nel suo ultimo intervento sul sito, il giornalista ha lanciato un gossip che promette di tenere banco per giorni.

>>“Non dovevano”. Ne Vedremo delle Belle, Adriana Volpe in lacrime parlando delle colleghe

Nel suo stile caustico e allusivo, Dandolo ha scritto: “Il programma serale al momento più amato dalla comunità duomosessuale? Senza dubbio l’ultra cafonal Ne Vedremo Delle Belle, il talent per mancanza di talenti condotto da Carletto Conti che vede sfidarsi a colpi di extension 10 stagionate soubrette de noantri”. Ma è la seconda parte del pezzo ad aver fatto alzare più di un sopracciglio: “Chi è la vivace showgirl che negli anni passati ha avuto una focosa passione lesbo per una sua burrosa collega? Ai tempi erano inseparabili e si spacciavano per migliori amiche. La coppietta saffica era solita anche includere un terzo incomodo. Chi sono?“.





Ne vedremo delle belle, una showgirl era fidanzata con una collega?

Dietro questo enigma – che non intende certo stigmatizzare l’amore saffico, come lo stesso autore puntualizza – si cela una delle protagoniste della trasmissione. Sebbene nessun nome sia stato esplicitamente fatto, è inevitabile che l’attenzione si sia concentrata su alcune delle partecipanti più note, tra cui figurano Valeria Marini, Pamela Prati, Angela Melillo, Adriana Volpe e Matilde Brandi. La vera identità della showgirl “vivace” rimane avvolta nel mistero, ma la macchina del gossip è già partita.

Non è la prima volta che Dandolo si diverte a stuzzicare il pubblico con rivelazioni ammiccanti sul dietro le quinte di Ne Vedremo Delle Belle. Già alla vigilia del debutto televisivo, aveva sollevato un altro siparietto curioso: “Fervono i preparativi dietro le quinte per il nuovo show di Carletto Conti… Le mature dive si stanno tutte preparando strenuamente allo show. Con lezioni di canto, ballo e portamento? Macché! Sono in masse alle prese con medici estetici, fiale di ialuronico, botulini vari e svariati, refresh e glow up dell’ultima ora. Chi è la più accanita nel restyling alla cacio e pepe? Ah, non saperlo…”.

Tra punture di bellezza e storie d’amore passate, la trasmissione – pur zoppicando negli ascolti – sembra aver trovato una seconda vita nelle pagine dei siti di gossip e nei commenti social. E forse è proprio questo il destino di certi format: non brillare in prima serata, ma infiammare le chiacchiere del giorno dopo. Dopotutto, come suggerisce il titolo stesso del programma, “Ne vedremo delle belle”… anche se non sempre in tv.