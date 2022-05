Nathaly Caldonazzo premiata in Campidoglio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, come sapete, è un’attrice. In passato ha avute diverse storie d’amore importanti, come quella con Massimo Troisi. E recentemente il suo nome è tornato alla ribalta per una nuova relazione. Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano Nathaly avrebbe trovato un nuovo amore.

Da tempo Nathaly Caldonazzo non ha un compagno stabile. Dopo la storia con Andrea Ippoliti, con il quale aveva partecipato a Temptation Island, c’era stato del tenero con Barù dentro la Casa. Ma poi la relazione non si è sviluppata. Ebbene secondo le ultime indiscrezioni il papà di una famosa tiktoker ha lasciato la sua famiglia per poter vivere la sua storia con Nathaly. La sua identità, però, resta ancora sconosciuta. Intanto, come anticipato, Nathaly Caldonazzo ha ricevuto un premio in Campidoglio.





L’ex gieffina Nathaly Caldonazzo è impegnata da tempo nella lotta alla violenza sulle donne. Lei stessa ha ammesso di essere stata vittima di violenza psicologica da parte del suo ultimo compagno. La 52enne romana, insieme all’artista Vito Bongiorno, ha lanciato un progetto artistico riguardante proprio il tema della violenza sulle donne. E in merito a questa sua iniziativa ecco l’ambito riconoscimento che gli sarà attribuito oggi, lunedì 23 maggio 2022, dal Comune di Roma.

Nathaly Caldonazzo ha fatto l’importante annuncio sul proprio profilo Instagram. “Oggi al Campidoglio – ha scritto l’attrice – premio per SQUARTALIZED…. Bonjour❤️”. Ma di cosa parliamo? Beh, forse non tutti sanno che oltre alla recitazione un’altra grande passione di Nathaly è l’arte. È apprezzata a livello internazionale e ha già firmato diverse opere. Il progetto è dunque dedicato a tutte le donne che dopo un trauma non riescono a recuperare la fiducia in sé stesse.

Un’ulteriore nota sul progetto artistico per il quale Nathaly Caldonazzo riceverà un premio al Campidoglio assieme a Vito Bongiorno: “L’essere squartato (sentirsi) e paralizzato; un danno e un dolore che toccano il corpo ma anche, e soprattutto, l’anima. Chi ha subito Squartalized non sarà mai più quello di prima. Ci vorrà tempo (troppo), ingegno, un grande amore proprio e una tenacia da Samurai, da Talebano. Indietro non si torna, non si può tornare, non si deve”.

