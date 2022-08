Incredibile quanto successo a Natalia Paragoni, che si è resa protagonista di una gaffe colossale sui social network. Pensava probabilmente di passare inosservata, ma gli attentissimi utenti non sbagliano mai un colpo e hanno diffuso immediatamente l’errore della ragazza. Quest’ultima non ha commentato l’accaduto, ma ciò che ha scritto è diventato virale in poco tempo. Non un momento esaltante per la fidanzata di Andrea Zelletta, che aveva avuto una crisi emotiva solamente alcuni giorni fa.

Secondo quanto è stato possibile vedere sul suo profilo Instagram, Natalia Paragoni ha commesso una gaffe che per molti è stata imperdonabile. Parlando del suo momento di sconforto, lei aveva detto tra le lacrime: “Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ecco, non saprei come descriverli, però è da quando faccio questo lavoro da tre che anni che ogni estate, e non so perché, mi chiudo un po’ in me stessa e mi sento un po’ inutile. Io sono molto autocritica, penso sempre che si poteva fare di più”.





Natalia Paragoni, gaffe sui social: afferma che Matera sia in Puglia

Una disattenzione o forse una conoscenza non perfetta dell’argomento, ma sta di fatto che Natalia Paragoni non ha potuto evitare questa clamorosa gaffe. Non sono arrivate sue precisazioni in merito, quindi non è stato davvero possibile stabilire per quale motivo abbia scritto una cosa del genere. Certo, non stiamo parlando di un atto grave o di qualcosa di irreparabile, ma diversi utenti hanno preso di mira l’ex Uomini e Donne per questa sua leggerezza riguardante la geografia italiana.

Attraverso alcune sue Instagram stories, Natalia Paragoni ha mostrato la città di Matera. Infatti, lei è stata in visita in questa meravigliosa città del Sud Italia, che si trova precisamente nella regione Basilicata. Peccato però che lei a fianco del nome della città dei sassi abbia inserito Puglia. Ha sbagliato la collocazione geografica, causando ironia sul web. Ovviamente potrebbe essersi trattato davvero di una gaffe quasi non voluta, anche se in molte persone i dubbi permangono.

Natalia Paragoni, tornando alla sua crisi di pianto, aveva anche aggiunto: “È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione. In tutti i lavori c’è competizione però qua è molto più amplificato e non so, ho questi momenti di stand by che a volte durano troppo. Non so come spiegare la situazione. Assolutamente non mi sto lamentando di quello che faccio”.

