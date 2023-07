Natalia Paragoni è felicissima per la nascita della prima figlia Ginevra, ma lo è stata moltissimo anche nelle scorse ore. Ha infatti ricevuto un regalo particolare, che l’ha mandata in visibilio. E immediatamente ha ripreso la scena, mentre si godeva questa specie di premio dopo nove lunghi mesi di gravidanza. In tutto questo periodo di tempo non ha potuto fare una cosa, ma adesso che il parto è avvenuto ha esaudito un suo grandissimo desiderio.

Come vi abbiamo anche detto in un altro articolo, Natalia Paragoni e il suo compagno Andrea Zelletta sono diventati genitori della figlia Ginevra il 20 luglio scorso. Ma ora il regalo ricevuto da lei, che possiamo subito dire non essere opera della sua dolce metà, l’ha scombussolata positivamente. A proposito dell’entusiasmo per essere mamma e papà, entrambi hanno commentato così la nascita della neonata: “Ieri è nata Ginevra, un’emozione troppo grande! Ti amiamo follemente”.

Leggi anche: “La figlia è nata”. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta mamma e papà. Prima foto e nome scelto





Natalia Paragoni dopo la nascita della figlia Ginevra ha ricevuto un regalo

Una persona, che conosce benissimo Natalia Paragoni, si è presentata nell’ospedale dove è ricoverata l’ex UeD dopo la nascita della figlia Ginevra e le ha portato un regalo speciale. Vi fughiamo subito i primi dubbi, infatti non stiamo parlando di niente di costoso o sfarzoso ma di qualcosa di molto concreto e decisamente buono. Lei si è fotografata, mentre degustava con grandissima felicità questa prelibatezza, alla quale ha dovuto rinunciare per 9 mesi.

A farle il dono è stato il fidanzato della sorella di Andrea Zelletta, Andrea Morabito, taggato nell’Instagram story dalla stessa Natalia. La neo mamma ha commentato: “Quello che volevo da 9 mesi. Piccoli grandi regali”. Il giovane le ha regalato un buonissimo panino con il prosciutto crudo, salume che non viene consumato nella fase della gravidanza per evitare il rischio di contrarre un’infezione che possa arrecare danni.

Poche ore fa Natalia Paragoni ha anche immortalato un altro momento toccante. Sono infatti arrivati i nonni della neonata Ginevra, i quali hanno conosciuto la nipotina e l’hanno anche potuta prendere in braccio per la prima volta.