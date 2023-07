La notizia più bella è finalmente arrivata: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la prima volta. La figlia è nata nella mattinata di giovedì 20 luglio ed è stato lui a pubblicare lo scatto subito dopo la nascita della neonata. L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrato con un bellissimo sorriso e ha accennato una risata anche la neo mamma, che però ha ovviamente anche un viso molto stanco per via del parto.

Insieme a loro ovviamente la neonata, che li ha resi super entusiasti. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, dopo nove lunghi mesi, sono finalmente genitori e hanno accolto con grande felicità la loro prima figlia in famiglia. Davvero commoventi le parole usate dal giovane, che ha confermato tutta la sua contentezza di essere diventato padre. Il loro è un grande amore, che dura ormai da diversi anni, e questa nascita della figlia ha cementificato ancora di più il rapporto.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori: nata la prima figlia

Natalia Paragoni ha lasciato l’incarico di dare la splendida notizia ai fan al suo compagno Andrea Zelletta. Lui ha svelato così di essere diventati genitori della loro prima figlia, confermando anche il nome scelto per la piccola: “Ginevra, 20/07/2023 11.29. Natalia, mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo”. E lo scatto di entrambi insieme alla neonata ha fatto ovviamente subito il giro della rete e la news è ormai apparsa dappertutto.

Il sito Fanpage ha anche ricordato le recenti parole di Natalia Paragoni, che aveva confessato i timori della gravidanza ma allo stesso tempo la gioia di diventare madre: “Me la sto facendo sotto di brutto, sono spaventata. Sogno che partorisco un sacco di volte, sono arrivata al limite e non vedo l’ora. Da un’altra parte non voglio che arrivi l’ora, ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, dire cose brutte o cattive”.

Natalia ed Andrea sono fidanzati da ormai oltre 4 anni, infatti lei fu la scelta di Zelletta a UeD. L’ex tronista è stato anche concorrente del GF Vip in passato, ma il loro legame non ha mai avuto scossoni e ora hanno raggiunto il momento più importante della loro relazione.