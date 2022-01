“Ancora positiva”. Nancy Brilli e la lotta contro il Covid: le sue condizioni

Nancy Brilli ha annunciato di essere positiva al Covid. Sei giorni fa con voce sofferente attraverso le Instagram Stories ha spiegato i diversi problemi di salute con cui ha fatto i conti negli ultimi mesi: da un fastidio alla schiena alla congiuntivite ad entrambi gli occhi passando per una frattura al piede e quindi il Covid. Sempre sui social ha documentato la corsa in ospedale: “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”, dice ai suoi follower.

Per lei il 2022 è iniziato davvero male. Ha scoperto di essere positiva, quindi la corsa in ospedale per monitorare le sue condizioni di salute. Poi Nancy Brilli ha mostrato il saturimetro che indicava un valore preoccupante, 84. Si tratta di un valore ben al di sotto del 94% che rappresenta un segno clinico importante per cui il paziente deve consultare il proprio medico di medicina generale così che questi possa valutare l’opportunità di una verifica in ospedale. Da lì la corsa in ospedale, al Sant’Eugenio di Roma, dove è stata sottoposta a sette “dolorosi” tentativi di prelievi arteriosi e a una tac polmonare.

A distanza di giorni Nancy Brilli è tornata a farsi sentire e ha informato i suoi follower delle sue condizioni. Va meglio anche grazie al vaccino e alle cure, ma l’attrice risulta ancora positiva al tampone ed è costretta all’isolamento. La tosse e la febbre l’hanno abbandonata, ma ancora avverte tanta stanchezza. Come lei stessa ha scritto su Instagram, le cure e il vaccino stanno rendendo i problemi meno gravi del previsto.





Sui social ha pubblicato un selfie in cui appare stanca e provata e scrive: “Ancora positiva. Altri 6 gg di isolamento. Niente tosse, saturazione ok, niente febbre. Solo tanto stanca. Beh, la cura e il vaccino stanno lavorando… mi riposo. Mi aspettate?”. Tanti i messaggi di sostegno all’attrice da parte dei fan che non la abbandonano: “Sei una dea anche da stanca”, scrive un utente a cui fa eco un altro: “Ma certo che ti aspettiamo. Buona guarigione, un abbraccio grande”.

Nancy Brilli è una delle più brave attrici italiane. Nel 1990 ha vinto un David di Donatello e di un Nastro D’Argento come miglior attrice non protagonista per il ruolo nel film Piccoli Equivoci. In passato ha dovuto affrontare diversi e complessi problemi di salute. Prima della nascita di suo figlio Francesco sulla sua cartella clinica risultava sterile. “Mio figlio Francesco, il mio miracolo” raccontò ospite al Maurizio Costanzo Show. All’attrice fu diagnosticata l’endometriosi, la malattia che le portò ad avere un tumore all’utero. Grazie ad un intervento di chirurgia risolutivo riuscì ad avere il suo bambino, nato dal matrimonio con l’ex marito Luca Manfredi.