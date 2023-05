Grande preoccupazione per Naike Rivelli, che si è dovuta sottoporre ad un’operazione chirurgica. Ad annunciare tutto è stata la stessa donna con una foto sul suo profilo Instagram, dove si è ripresa proprio subito dopo essere finita sotto i ferri. In una story è poi entrata nei dettagli di quanto successo e ha voluto quindi informare i suoi follower sul suo stato di salute. Ha detto anche dove è stata costretta ad intervenire.

Naike Rivelli è stata ricoverata nella clinica Smeraglia del dottor Silvio Smeraglia e le è stata fatta questa importante operazione. Immediatamente i suoi fan si sono riversati sotto il suo post per esprimerle gli auguri nella speranza che possa guarirsi presto. Terminati gli effetti dell’anestesia, come confermato dal sito Gossip.it, la figlia di Ornella Muti è tornata attiva sui social network e ha fatto il punto della situazione fuori dalla sala operatoria.

Naike Rivelli, operazione per la figlia di Ornella Muti: come sta

Giorni prima che Naike Rivelli si sottoponesse a questa operazione, aveva scritto un post contro la piaga del cancro, mentre si trovava insieme a sua madre: “Abbiamo lottato con il dolore e la malattia e questo ci ha trasformato, ci ha reso consapevoli, più forti, attenti alle cose importi. La salute, l’amore per se stessi e il prossimo, il rispetto dell’ambiente e degli animali, sono queste le cose che ci interessano. Sostenere coloro che si vogliono curare con cure palliative, sostenere chi lotta contro il cancro”.

Tornando all’intervento, Naike ha affermato su Instagram: “Sono tornata. Ciao, sono ancora viva e lo dico per chi sperava altrimenti. Hanno fatto un lavoro incredibile, devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma e piano piano ritorno”. Quindi, fortunatamente è già in buone condizioni di salute anche se i dolori sono inevitabili. Non è scesa comunque nei dettagli relativi al motivo dell’operazione, anche se Gossip.it ipotizza la rimozione di un nodulo.

Sotto il suo profilo, una follower di Naike le ha domandato: “Che ti è successo?”. E lei ha replicato: “Lunga storia” con emoticon raffigurante una faccina triste. Probabilmente nei prossimi giorni riferirà ulteriori particolari sull’intervento.