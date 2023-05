Da ormai diverso tempo la preoccupazione ha travolto i fan di Loredana Bertè, dopo la notizia della sua operazione. Inizialmente era stato lo staff a intervenire, tranquillizzando comunque tutti e dicendo che l’artista non stesse comunque lottando tra la vita e la morte. Nei giorni scorsi è stata la sorella Leda a dire la sua e nelle ultime ore ci sono state finalmente le prime dichiarazioni della stessa Loredana, che ha usato i social per svelare come sta.

La sorella di Loredana Bertè si era soffermata così sull’operazione della cantante: “Mi sono preoccupata, quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato”. Ma si è messa in contatto con l’assistente dell’artista, che l’ha subito rincuorata. L’operazione ha avuto un esito positivo e ora si sta riprendendo lentamente. Iniziata quindi la sua convalescenza, ma la sua vita non è mai stata a rischio.

Leggi anche: “Preoccupata per lei”. Loredana Bertè e l’operazione urgente, la sorella svela le sue condizioni





Loredana Bertè e l’operazione, ora parla lei

La cantante Loredana Bertè ha colto l’occasione dell’imminente finale dell’Eurovision Song Contest per tornare a rilasciare dichiarazioni, dopo essere stata male ed essersi sottoposta all’operazione urgente. Oltre ad essere stata pubblicata una sua immagine su Instagram, ha anche aggiunto un’importante didascalia che ha chiarito tutti i dubbi dei suoi ammiratori. Possiamo subito dirvi che sono arrivate fortunatamente notizie confortanti.

Questo l’annuncio di Loredana: “Ciao a tutti! Io mi sto riprendendo, non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica, e mi sto anche guardando l’Eurovision! Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti…la musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me, ci vediamo presto, un bacio!”. Quindi, si sta finalmente rimettendo in sesto e molto presto potremo rivederla all’opera.

Tra i tanti che hanno scritto un messaggio, è balzato agli occhi un cuore rosso pubblicato dalla collega Patty Pravo. Mentre tutti gli altri fan le hanno augurato il meglio e stanno incrociando le dita, affinché possano ammirarla in un futuro prossimo.