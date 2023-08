Myrta Merlino, la foto dal mare e quel dettaglio su Barbara D’Urso. La nuova conduttrice di Pomeriggio 5, lo storico programma di Barbara D’Urso, sta per iniziare la sua nuova avventura a Mediaset. E di questo ne abbiamo parlato fin troppo nei giorni precedenti. Tuttavia, il momento è arrivato e per Myrta è ora di fare i conti con cosa la aspetta. La donna si è quindi lasciata andare ad un lungo post sui social nel quale cerca di raccontare quello che le sta passando per la testa. “Titoli di coda su un’estate fatta di colori intensi, mare meraviglioso, amore luminoso, amicizia che rigenera”.

>> “Brutto colpo per Matano”. Myrta Merlino, svelata la grande novità su Pomeriggio Cinque

Parte con questa frase il post pubblicato da Myrta Merlino su Instagram. Come dicevamo, la bella giornalista è pronta ad iniziare la sua nuova avventura alla guida di Pomeriggio 5 a partire da lunedì 4 settembre. Myrta allora ha aggiunto che la sua estate è stata fatta anche di “scelte importanti: è il momento di viverle appieno e di lanciare il cuore oltre l’ostacolo”.





Myrta Merlino, la foto dal mare e quel dettaglio su Barbara D’Urso

Poco dopo la Merlino si è detta “pronta alla nuova sfida che mi aspetta, io ovviamente aspetto tutti voi”. La donna ha quindi pubblicato uno scatto che la ritrae a bordo di una barca e un magnifico mare alle sue spalle. Myrta Merlino sorride e indossa dei pantaloncini bianchi, una camicia azzurra, degli occhiali neri e un cappello di paglia. E in molti hanno deciso di mandargli degli auguri, per questa nuova avventura che la aspetta.

“In bocca al lupo, io ci sarò”, scrive un utente. Qualcun altro invece: “Buona fortuna per questa bellissima esperienza su canale cinque in bocca al lupo”. E ancora: “E noi aspettiamo te, forza Myrta!”. Tanti non sanno cosa aspettarsi e la curiosità da parte del pubblico aumenta giorno dopo giorno. In molti si chiedono se Myrta Merlino riuscirà ad uscire dalla deriva trash che si era creata intorno al programma di Barbara D’Urso.

E proprio riguardo quest’ultima, in molti hanno notato che in queste foto sembra proprio lei. Una somiglianza con la D’Urso quasi impressionante. In tanti ci hanno fatto caso e glielo hanno fatto notare sui social. “Ti sei trasformata”, scrive un utente. E non ha proprio tutti i torti.

Leggi anche: “Un calcio in c…”. Barbara D’Urso, il gesto choc di Pier Silvio Berlusconi: “Mediaset ora esagera”