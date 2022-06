“Sono costretta a farlo”. Miriana Trevisan, decisione inevitabile: “È davvero triste così”

Miriana Trevisan, sfogo su Twitter dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La donna è parsa decisamente molto arrabbiata, alla luce di quello che è stata costretta a subire e ora ha deciso di intervenire drasticamente affinché possa interrompersi al più presto questa situazione. L’ex gieffina è stata molto chiara nel suo messaggio social e chi si è reso protagonista di quei gesti, criticati da lei, è avvertito. Non potrà più fare cose del genere, pena provvedimenti dell’ex Non è la Rai.

Miriana Trevisan, sfogo su Twitter. Ma non è l’unica cosa accaduta recentemente. O meglio, l’ex vippona ha raccontato di alcuni momenti complicati vissuti col figlio Nicola: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”. Ma non è finita qua, perché Miriana Trevisan ha problemi col figlio ma anche con sé stessa. La donna infatti ha confidato che ha riscontrato dei disagi.





Miriana Trevisan, sfogo su Twitter contro gli hater

Miriana Trevisan, sfogo su Twitter quasi inaspettato da parte della showgirl, che ormai non ha più voglia di sopportare ciò che ha dovuto vivere in questo periodo. E dopo questa protesta dell’ex GF Vip tanti suoi seguaci hanno voluto condividere la sua frustrazione. Infatti, il sito Blasting News ha riportato alcune reazioni del popolo del web. Andiamo a vedere insieme dunque cosa ha scritto Miriana e per quale ragione ha deciso di farlo. E cosa hanno risposto diversi suoi ammiratori sfegatati.

Miriana Trevisan ha scritto sui social: “Oggi mi vedo costretta a bloccare alcune odiatrici che offendono gratuitamente il gusto o la modalità di esprimere l’ammirazione di alcune di voi. Triste. Donne contro donne. Epoca triste. Si lodano e s’imbrodano. Ma l’avevamo capito”. E subito dopo sono apparsi alcuni commenti degli internauti. Uno in particolare ha scritto: “L’invidia e la cattiveria fra certe donne sono una cosa vergognosa”. Ma non è stato l’unico commento ad aver attirato l’attenzione.

Oggi mi vedo costretta a bloccare alcune odiatrici che offendono gratuitamente il gusto o la modalità di esprimere l’ammirazione di alcune di voi. Triste. Donne contro donne. Epoca triste. Si lodano e s’imbrodano. Ma l’avevamo capito 😘 — Miriana Trevisan (@MIRIANA_TREV) June 26, 2022

Inoltre, c’è chi ha aggiunto su Miriana Trevisan: “Credo di sapere quanto ti dispiaccia tutto ciò, ma come hai sempre detto, ognuno sceglie quello che vuole essere e quello che vuole divulgare e condividere. Loro hanno scelto di essere così, tu hai scelto che non era il messaggio che volevi e hai scelto altro”. Staremo a vedere se ci saranno altri aggiornamenti nei prossimi giorni.

“Purtroppo è successo con mio figlio”. Miriana Trevisan, momenti difficili col suo Nicola