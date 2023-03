La bomba gossip è sganciata. Non poteva essere più interessante questo weekend di inizio marzo, infatti è stato svelato che Miriana Trevisan avrebbe un nuovo fidanzato. Dopo che di lei si è parlato molto poco sotto l’aspetto sentimentale in seguito all’addio a Pago, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe ormai stata scoperta e smentire non sarà affatto semplice. Anche perché l’indiscrezione è stata data da una persona molto attendibile, che segue costantemente le vicende dei personaggi famosi.

Ci stiamo riferendo ad Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’investigatore social, che sul suo profilo Instagram ha annunciato che Miriana Trevisan potrebbe avere un nuovo fidanzato. E quest’ultimo non è affatto sconosciuto, visto che si tratta dell’ex partner di un’amica famosa della showgirl. Nessuno se l’aspettava e sebbene conferme non ne siano ancora pervenute, non si sta facendo altro che parlare di questa notizia boom sui social. I fan di lei sperano che sia tutto vero.

Miriana Trevisan, chi è il nuovo fidanzato

Quindi, ci sarebbero novità sostanziali nella vita privata di Miriana Trevisan, infatti è stata vista insieme a colui che potrebbe essere il nuovo fidanzato. Meno di un anno fa, parliamo dell’estate 2022, lui ha avuto una breve storia con una collega ed amica proprio dell’ex vippona. Non sappiamo come prenderà questa notizia, ma ora ciò che conta per i fan di Miriana è che lei stia bene. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto Rosica, che ha svelato il nome e cognome dell’uomo che avrebbe conquistato l’ex di Pago.

Ecco cosa è stato rivelato sul conto di Miriana Trevisan dall’investigatore social: “Si vocifera che l’imprenditore Eddy Siniscalchi stia frequentando Miriana Trevisan. L’amica di Valeria Marini (ex di Eddy) nelle ultime settimane i due sono stati avvistati spesso insieme in atteggiamenti ‘affettuosi’ nei vari locali della movida romana. Un nuovo amore è nato?”. E successivamente ha aggiunto: “Tempo fa vi avevo parlato della grande crisi tra Eddy e Valeria. L’imprenditore riparte dall’ex gieffina”.

Miriana Trevisan, che ha 50 anni, si unì in matrimonio con Pago nel 2003. Poi 10 anni fa avvenne la separazione dal cantante, con il quale ha anche avuto un figlio. E ora sarebbe pronta ad immergersi in un’altra importante relazione amorosa.