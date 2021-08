“Mai falsa, io non mi ritocco”. Miriam Leone senza veli e senza photoshop, bellissima al naturale

Miriam Leone è sicuramente una grandissima attrice, molto apprezzata da milioni di telespettatori. Inoltre, la sua bellezza incantevole, non a caso è un’ex Miss Italia, è invidiata da una moltitudine di persone. Quasi sempre ha ricevuto complimenti da ogni parte quando si è immortalata sui social network. Stavolta ha voluto fare qualcosa in più e ha deciso di farsi vedere senza veli e soprattutto al naturale. E ha voluto scrivere un bellissimo messaggio, accolto positivamente da tantissimi suoi follower.

Intanto, sembra che stavolta, sul matrimonio tra Miriam Leone e Paolo Carullo non ci siano dubbi. L’indiscrezione è di Santo Pirrotta che il 17 maggio scorso ha parlato del lieto evento nello spazio del programma di Tv8 ‘Ogni Mattina’. Se di Miriam Leone si sa tutto, del suo riservatissimo fidanzato si sa che è un manager vicino agli ambienti della musica e che vive a Milano. “Io non vedo ancora l’anello…” aveva scritto lei sui social. Ma mancherebbero ormai pochissimi dettagli.

Miriam Leone si è dunque mostrata di spalle, mentre ammira la bellezza del mare, con la sua schiena completamente nuda e al naturale. Ha indossato solamente lo slip per evitare la censura. E ha scritto questa didascalia: “Io non ritocco. Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione…E sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto che siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, ossessioni, compagni sgradevoli con siamo cresciuti/e”.





Poi Miriam Leone ha aggiunto a commento della sua favolosa immagine: “A un certo punto serve liberarsi, accettarsi, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla…Ragazzi/e, giocate con i filtri se volete, ma non diventatene schiavi/e…è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità…Adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare…#nofilter #naturalstyle #genuine #sticadeicommenti #accussì.

E subito dopo sono arrivati tantissimi commenti in favore di Miriam Leone: “E cosa ritocchi a fare, sei la perfezione”, “Hai pienamente ragione Miriam”, “Brava Miriam, ma comunque non hai nulla da ritoccare. Sei una diva”, “Miriam, sei unica per la tua personalità e bellezza”. E ancora: “Sei la più bella dell’universo”, “Nessuno ha mai pensato di ritoccare la Gioconda”.