Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, pochi giorni fa questa nota congiunta all’Ansa: “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato”.



Poche righe, quelle condivise dalla ormai ex coppia, in un comunicato che arriva dopo una marea di voci di crisi nera. Diversi indizi di una rottura tra la conduttrice e l’imprenditore del resto erano balzati agli occhi di tutti. Come gli auguri di Natale su Instagram: non con la tradizionale foto di famiglia, ma quest’anno scattata da Michelle Hunziker solo in compagnia della figlia Aurora e di mamma Ineke.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, l’indiscrezione sulla crisi

E poi l’assenza della fede e dell’anello con il rubino rosso che le aveva regalato Tomaso Trussardi e dal quale Michelle Hunziker non si separava mai. Andando ancora più indietro nei mesi e ovviamente a posteriori anche il drastico cambio look dopo anni vissuti con lo stesso taglio di capelli poteva essere un chiaro segnale di cambiamento. “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…”., aveva scritto lei sibillina su Instagram.

E poi le vacanze di Natale separati: lei a San Cassiano, Alta Badia, luogo del cuore della coppia, ma senza il marito e papà delle sue figlie, che si è fatto vedere solo all’ultimo. Sembrava una storia d’amore da favola quella di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma stando all’ultima indiscrezione di Oggi la crisi di coppia è iniziata molto tempo fa. Prima di Natale e prima pure del cambio look di lei.





“Che le cose non girassero più bene – si legge sul settimanale – è un problema che c’è da almeno un paio d’anni. Michelle Hunziker è tostissima e ha tenuto duro, se qualcuno l’ha delusa ha incassato, poi forse ha visto l’inevitabile capolinea”. Dunque, a detta del magazine Oggi, per almeno due anni lei ha portato avanti questo amore. Ora però è arrivato il momento di mettere la parola fine.