Novità su Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi. Da diverse settimane non si fa altro che parlare di loro due e nelle ultime ore è arrivata una nuova conferma. C’è qualcosa che sta bollendo in pentola e nascondersi sarà ormai difficile per i due protagonisti della vicenda. Anche perché stavolta a riferire tutto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, sempre sul pezzo, che è sempre molto precisa nei suoi racconti. E una prova è stata fornita anche da un utente, che ha deciso di scriverle un messaggio.

Giorni fa invece Michelle Hunziker si era soffermata su altro, non rispondendo alle indiscrezioni su Tomaso Trussardi. Lei ha pubblicato prima una foto in compagnia del nuovo arrivo in famiglia e ha scritto come didascalia: “Benvenuta Lilly a casa!”. Successivamente ha iniziato a postare diverse istantanee della protagonista in questione, generando quasi certamente tantissimi messaggi in direct. Per lei e il resto dei componenti familiari, comprese le sue figlie Sole e Celeste, un momento meraviglioso e indimenticabile.





Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi verso il ritorno di fiamma

Dopo la notizia dell’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in tanti si erano subito mesi alla ricerca di informazioni sui futuri partner dei due. Ed effettivamente la presentatrice svizzera ha avuto un flirt con Giovanni Angiolini durante l’estate che sta ormai per terminare. Sorprendentemente la loro relazione è durata davvero poco e l’ultimo rumor, rilanciato adesso, fa davvero restare tutti a bocca aperta. Una novità inattesa fino a poco tempo fa potrebbe concretizzarsi veramente tra non molto.

Deianira Marzano ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale, attraverso una story: “Si vocifera che ci sia stato un riavvicinamento. L’hanno vista con i cagnolini, alcuni dicono che portava la fede, ma attenzione, quello è un anello simile al mio che però è messo al contrario”. Successivamente un internauta che segue la pagina dell’esperta di gossip è intervenuta, confermando in qualche modo che le voci su una possibile riappacificazione non sono poi così infondate. E ora si attendono fatti ufficiali.

Questa la rivelazione dell’utente: “Ma quello è il trilogy che portava sempre al posto della fede, se vai nelle foto di quando erano ancora sposati, è lo stesso anello”. Quindi, potrebbe esserci in corso un tentativo di avvicinamento nella speranza che le incomprensioni del passato possano essere appianate e si possa nuovamente tornare ad essere marito e moglie.

“Perché è tornata da Tomaso Trussardi”. Michelle Hunziker, nuova bomba gossip dall’amico vip