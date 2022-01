Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è finita. Una settimana fa i due, genitori delle piccole Sole e Celeste, hanno annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. E ovviamente entrambi sono subito finiti nel mirino del gossip.

Gossip che si è messo immediatamente in moto con le voci, prontamente smentite dai diretti interessati, di un ritorno di fiamma della svizzera con l’ex marito e papà di Aurora Eros Ramazzotti. Poi la cronaca rosa si è concentrata su Tomaso Trussardi, sorpreso in compagnia di una giovane donna, biondissima come Michelle Hunziker, sulla quale gli esperti avevano messo gli occhi da tempo.

Michelle Hunziker presenta il “nuovo maschio di casa”

In vacanza a Cortina con Elisabetta Franchi, con cui lui ha stretto i rapporti proprio durante la pandemia, anche la collega e assistente della stilista, che come racconta il settimanale di Alfonso Signorini, non avrebbe lasciato solo un secondo l’ex di Michelle Hunziker un secondo durante le passeggiate in montagna. Senza contare che già da qualche tempo e da mesi si vociferava di una certa simpatia.





Secondo il settimanale Chi tra i motivi della crisi di coppia ci sarebbero mesi di discussioni alle spalle, iniziati già durante il periodo del lockdown che hanno tutti trascorso nella casa di Bergamo. Anche Aurora Ramazzotti ne avrebbe parlato con le persone a lei più vicine perché “non ne poteva più di vedere la madre soffrire”. Ma ora, a proposito di casa, c’è un “nuovo maschio”: lo ha presentato la stessa Michelle Hunziker nelle Storie di Instagram.

Non è un altro amico a quattro zampe ma un bambolotto vestito con una tutina celestina e una cuffietta coordinata. “Grazie alla Follesa per aver pensato al fatto che non ho un maschietto”, scrive sotto la conduttrice ringraziando del regalo l’amica comica Katia Follesa. In effetti, dopo la separazione da Tomaso Trussardi lei è circondata da sole femmine…