È il gossip bomba degli ultimi mesi. Probabilmente la rottura più chiacchierata di questo 2022. Stiamo parlando della fine della relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. “Dopo dieci anni insieme – la nota cha ha ufficializzato la separazione – abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Da lì in poi è stato un susseguirsi di voci e indiscrezioni. Da quanto tempo la relazione non funzionava più: c’è chi ha parlato di oltre un anno fa. In estate le voci di crisi, poi smentite dai due. E quindi una foto di coppia per mettere a tacere le ‘malelingue’. Poi il Capodanno ognuno per conto suo. Sui motivi della separazione il Corriere della Sera aveva parlato di “ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie”. E poi un “diverso modo di intendere la vita”. Ma ora si è diffusa una voce che ha del clamoroso.





A qualche mese dalla fine del matrimonio Dagospia chiede “Di nuovo insieme?”. Perché si parla del ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Beh il motivo è semplice: i due, che lo ricordiamo hanno due figlie Sole e Celeste, sono stati visti di nuovo insieme. L’avvistamento è avvenuto in Val di Genova, nei pressi di Pinzolo. E spuntano dettagli inaspettati.

“La coppia – si legge su Dagospia – è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali […]. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?”. Una voce clamorosa considerando il clamore generato dalla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Ma una voce che è alimentata dai tanti che sognano di vederli di nuovo insieme.

Quel che è sicuro che Michelle e Tomaso continuano ad aver un rapporto. Intanto per l’amore verso le piccole Celeste e Sole. E poi certo undici anni insieme non si cancellano con un colpo di spugna. Non a caso già a fine marzo i due sono stati paparazzati nel corso di un evento automobilistico, organizzato proprio dall’imprenditore bergamasco. In quell’occasione era presente anche Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo Cerza e i genitori di quest’ultimo. Foto di gruppo, tutti sorridenti. E ora il nuovo avvistamento. Ce n’è abbastanza per parlare di un ritorno insieme?

