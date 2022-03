“Insieme”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo uniti: la prima foto dopo il divorzio

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, mamma e papà festeggiano insieme la piccola Celeste. L’occasione più giusta per vedere la famiglia riunita: è accaduto nonostante la coppia non stia più insieme da diverse settimane. Tutto per amore dei figli, priorità indiscutibile. E le immagini della piccola festicciola organizzata per Celeste parlano da sole.

Di recente le dichiarazioni rilasciate da Michelle Hunziker a Chi Magazine metterebbero a freno i pettegolezzi sul conto della coppia. La showgirl e conduttrice svizzera, infatti, ha rivelato che tra lei e Tomaso Trussardi i rapporti non sono per nulla inclinati. Le sue parole sottolineano l’indissolubilità di un rispetto e di un affetto reciproci.

“Ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre”, sottolinea Michelle, e ancora: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo”.





Quale occasione più giusta per riunirsi serenamente? Il compleanno della secondogenita della coppia, Celeste, meritava la giusta attenzione. E mamma e papà sono apparsi sorridenti e uniti. Il momento del taglio della torta, sorrisi immortalati e giochi: tutto questo in assoluta armonia.

E in particolatr modo è proprio il sorriso di Michelle a confermare che nonostante il capolinea di coppia raggiunto è possibile dare al legame tra lei e l’imprenditore nuova luce, la stessa che traspare sul suo volto mentre ammette “Mi sono divertita anche io”.