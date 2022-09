Michelle Hunziker ha fatto un annuncio bellissimo che ha emozionato tutti i suoi follower. Un nuovo arrivo in famiglia è stato presentato in pompa magna, attraverso alcune stories Instagram. Le ha dato subito il benvenuto nella sua nuova casa, che è stata completamente ristrutturata nell’ultimo periodo. A fornire maggiori dettagli ci ha pensato il sito Ultimenotizieflash, ma comunque sul profilo della conduttrice svizzera è stato subito possibile vedere qualche immagine interessantissima della nuova arrivata.

Dunque, per Michelle Hunziker c’è stato un nuovo arrivo nella sua famiglia e la sua gioia ha contagiato anche i suoi fan. Parlando della sua vita sentimentale, è stato riportato da Nuovo che la love story con Giovanni Angiolini non sarebbe chiusa definitivamente: “La loro è la classica relazione focosa e passionale, di quelle che oggi ci si lascia e poi magari tra qualche settimana la fiamma torna a bruciare più forte di prima. Hanno entrambi caratteri molto forti e questo li ha portati a scontrarsi in più occasioni”.





Michelle Hunziker, nuovo arrivo in famiglia: il cane Lilly

Su Instagram, Michelle Hunziker ha pubblicato prima una foto in compagnia del nuovo arrivo in famiglia e ha scritto come didascalia: “Benvenuta Lilly a casa!”. Successivamente ha iniziato a postare diverse istantanee della protagonista in questione, generando quasi certamente tantissimi messaggi in direct. Per lei e il resto dei componenti familiari, comprese le sue figlie Sole e Celeste, un momento meraviglioso e indimenticabile. Andiamo a vedere insieme chi è entrato a far parte della sua famiglia.

Ad aver reso ancora più allegra l’aria familiare di Michelle Hunziker è stato il cane Lilly, che è entrato nella sua casa. Adesso lei farà compagnia ad un altro animale a quattro zampe già presente, ovvero Leone. La presentatrice tv ha voluto subito riprendere una cagnolina che ha portato il nome della cagnolina morta a giugno 2021: “Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino…”.

Infine, aveva salutato così la compianta Lilly: “E grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque…”. Ora, questa nuova cucciola farà tantissima compagnia a Michelle Hunziker e al resto della sua famiglia.

