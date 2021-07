Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dopo aver esordito giovanissima come modella, è entrata nel mondo dello spettacolo e oggi è una dei personaggi più amati e seguiti. Su Instagram, infatti, conta quasi 5 milioni di follower.

E proprio sui social la conduttrice si è lasciata andare a un post dolcissimo e commovente per ricordare la sua compagna di viaggio. “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque…”.

“Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile…e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo”.





“Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio”, ha scritto Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram. Tantissimi i like e i commenti arrivati all’indirizzo, tra questi quelli della figlia Aurora Ramazzotti (Ci ha dato tantissimo.. era un’anima speciale) e del fidanzato Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker era molto legata a Lily, tanto che nella bio di Instagram la conduttrice si presenta come madre di tre figli ma anche di tre cagnolini, tra questi anche Lily. Per dare l’addio alla sua barboncina, Michelle Hunziker ha pubblicato una foto in cui la abbraccia teneramente.