“Mi sono emozionata”. Michelle Hunziker, il pranzo mamma e figlia finisce tra le lacrime: Aurora l’ha fatta commuovere

Michelle Hunziker ha un ottimo rapporto con la figlia Aurora Ramazzotti. Spesso sono insieme e in diverse occasioni amano informare i tantissimi fan delle loro avventure. In questi giorni Aurora sta sostenendo gli esami di fine anno. Studia all’accademia Mas di Milano, dove ha seguito corsi di recitazione e canto, e ha dovuto sostenere le prove per essere promossa davanti ai suoi docenti. Tutto dovrebbe essere andato per il meglio.

Messi da parte i libri, arriva il momento del relax. Aurora mangia insieme alla mamma: mentre le due parlano dei progetti in divenire, Michelle quasi piange. E la figlia ha deciso di raccontare tutto nelle Instagram Stories. Il siparietto è allo stesso tempo tenero e divertente segno del grande legame che lega mamma e figlia.

Michelle Hunziker ha solo 44 anni, eppure inizia a sentire la voglia di diventare nonna. Il suo desiderio traspare chiaramente da una storia pubblicata sui social dalla figlia, Aurora Ramazzotti: le due sono a pranzo insieme dopo gli esami sostenuti da Aurora presso l’accademia Mas di Milano. All’improvviso gli occhi della Hunziker si riempiono di lacrime e la figlia 24enne non può fare a meno di chiederle cosa stia accadendo.





“Mi sono emozionata perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa, ho visualizzato la scena…”, la risposta di Michelle Hunziker che ha colto di sorpresa Aurora. “E piangi?”, chiede divertita la figlia del cantante Eros Ramazzotti, che poi nel postare il video scrive in sovraimpressione “Piange da sola pensando a quando farò un figlio”, quasi a voler prendere un po’ in giro la madre. D’altra parte, è più che normale e soprattutto giustificato il desiderio che culla in cuor suo Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza convivono da tempo a Milano e i due sono innamoratissimi. La stessa Hunziker va matta per il compagno della figlia, per il quale ha più volte speso parole al miele. L’idea che si sposino o che magari facciano prima ancora un bambino, insomma, non sembra poi così strana per la bionda conduttrice. Insomma al solo pensiero di diventare nonna, a Michelle Hunziker scendono le lacrime. E sono lacrime sincere di commozione positiva per un evento che è una gioia per qualsiasi famiglia.