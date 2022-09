Michelle Hunziker, il dettaglio sulla mano notato da tutti. Esplode la bomba-gossip￼

Michelle Hunziker e il dettaglio che non sfugge. Nuovo gossip sulla conduttrice che questa estate è stata una delle protagoniste della cronaca rosa grazie al suo flirt con Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello Nip e famoso medico con un trascorso anche in televisione.

I due non hanno mai confermato la relazione, ma sono bastate le paparazzate estive a raccontare la verità sulla loro frequentazione. Una vacanza in Francia, poi le settimane trascorse in Sardegna, terra di Giovanni Angiolini, che le ha fatto conoscere anche posti insoliti della bellissima isola.





Michelle Hunziker e il dettaglio sulla mano: ha rimesso la fede

In Sardegna ci sono state le presentazioni ufficiali con la figlia Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza. Insomma, ormai la relazione sembrava andare a gonfie vele e in tanti si aspettavano l’ufficialità, cosa che invece non è accaduta, visto che improvvisamente i due si sono detti addio. Dopo le vacanze Michelle Hunziker è rientrata a Milano da sola mentre Giovanni Angiolini ha fatto perdere le sue tracce.

“Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”, hanno riferito a Chi fonti vicine alla conduttrice. Insomma, non ci sarebbe una causa scatenante, ma solo la consapevolezza che questa storia non poteva decollare. Storia finita, quindi, e un nuovo capito si riapre per Michelle Hunziker, che questa volta è tornata a far parlare di sé per un dettaglio che non è sfuggito ai suoi attentissimi fan.

Michelle Hunziker e il dettaglio che non sfugge. La conduttrice ha rimesso l’anello al dito, secondo i beninformati la fede nuziale di Tomaso Trussardi. E proprio in queste ore Chi ha lanciato una vera bomba: “Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla. La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato. Lui vorrebbe restare single, sebbene molte colleghe di Michelle Hunziker lo corteggino”.

“Tornata e subito ripartita”. Michelle Hunziker, decisione a sorpresa dopo l’addio a Giovanni Angiolini