“È terrificante, mi viene da piangere”. Michelle Hunziker è distrutta da quelle immagini

Dolore immenso per Michelle Hunziker, che non ha nascosto il suo stato d’animo tutt’altro che positivo. Purtroppo sta succedendo qualcosa di davvero troppo grave e non se la sente proprio di restarne indifferente. Non può fare finta che vada tutto bene e per questo motivo ha deciso di sfogarsi e di dire tutto quello che pensa. Parole che sono state pienamente condivise da tantissimi suoi ammiratori, che non smettono mai di seguirla soprattutto sui suoi social network.

Qualche giorno fa è invece uscito fuori un retroscena su Michelle Hunziker e il suo nuovo partner Giovanni Angiolini. Un paparazzo ha deciso di sbilanciarsi e ad ‘Oggi’ ha dunque dichiarato: “Strano che volessero tenere la relazione riservata e poi giravano mano per la mano ad Alghero davanti a tutti. Le spiegazioni sono solamente due. O il fotografo che ha fatto lo scoop è stato avvertito in tempo da qualcuno, visto che si trovava già all’aeroporto, oppure è un uomo veramente fortunato, ma di una fortuna quasi incredibile”.





In queste ultime ore Michelle Hunziker ha concesso una sua intervista al settimanale ‘Tele Più’ e, oltre a soffermarsi su un argomento delicatissimo e molto serio, di cui ve ne parleremo a breve, ha voluto anche complimentarsi con il suo amico e collega a ‘Striscia la Notizia’ Gerry Scotti: “Lui è la persona con cui condivido di più nella sfera privata, è un amico vero. Con lui ho la consapevolezza di avere accanto una persona di cui possa fidarmi. Io sono sempre la stessa, ma più matura e con più esperienze di vita”.

Ma a non farle praticamente far dormire sonni tranquilli è la guerra in Ucraina, in corso di svolgimento dal 24 febbraio, quando la Russia ha deciso di invaderla col suo esercito. Michelle Hunziker ha ammesso a ‘Tele Più’: “Nella nostra quotidianità siamo tutti preoccupati e devastati dalle immagini terrificanti della guerra che vediamo. Pensando ai bambini, a noi mamme viene da piangere ogni minuto”. Quindi, grande sofferenza per la conduttrice svizzera per ciò che sta accadendo nel cuore dell’Europa.

Ad aver usato parole forti sul conflitto ucraino era stata anche Antonella Clerici proprio il primo giorno dell’invasione russa: “Eccoci nel nostro mezzogiorno, per me è complicato quando si entra nelle vostre case dopo aver sentito queste terribili notizie. Monica Maggioni ci ha preso per mano e ci ha raccontato tutto, la guerra è realtà e sembra che la storia non ci abbia insegnato nulla”.

