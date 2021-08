In questo periodo se lo chiedono tutti: ma Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi sono in crisi? Da qualche settimana, infatti, la conduttrice e il marito imprenditore non si fanno vedere più insieme. L’ultimo selfie a due condiviso su Instagram risale allo scorso giugno. E qualcuno si chiede: aria di maretta? A chiarire la situazione ci ha pensato la diretta interessata in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno”.

E conclude: “Stiamo benone, grazie”. Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi quindi, tutto va a gonfie vele sin dal 2014. La coppia ha due bambine: Sole, 8 anni, e Celeste, 6. Dopo qualche giorno di mare, in compagnia tra l’altro di Ilary Blasi e Francesco Totti, Michelle si appresta a partire per le Dolomiti col marito e le bambine. Come saprete, Tomaso è un grande appassionato della montagna e da qualche estate Michelle Hunziker alterna le vacanze in spiaggia a quelle sulle vette, dove si respira aria buona e si sta in mezzo alla natura.

Michelle Hunziker, le vacanze estive

La bella conduttrice si rigenera anche con cose più semplici: mezza giornata trascorsa a casa, a guardare una serie tv o a leggere un libro. Tanto basta per riposarsi e ricaricarsi in vista dei nuovi impegni famigliari e professionali. Ma gli annunci non sono finiti: Michelle Hunziker ha annunciato di aver ricevuto il vaccino contro il Coronavirus.





Come lei stesso ha detto, si tratta di una scelta presa dopo aver visto la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dall’ex marito Eros, combattere proprio contro il maledetto virus. Michelle ha spiegato di aver optato per la strada del vaccino per una questione di correttezza e per il bene della comunità.

Nel frattempo la conduttrice svizzera è pronta a tornare in tv: in autunno sarà di nuovo al timone di Striscia la notizia e condurrà la terza edizione di All Together Now. Ma tra i prossimi impegni della Hunziker pure delle novità inerenti la sua associazione di beneficenza, Doppia Difesa, che sostiene le donne vittime di violenza.