Michelle Hunziker, di nuovo insieme a Giovanni Angiolini. A ‘pizzicare’ la conduttrice in dolce compagnia del medico sardo ci ha pensato il Chi Magazine. Insieme, Michelle e Giovanni per le vie di Milano dopo il tacito silenzio calato dopo essere stati ‘sorpresi’ anche in Sardegna. Nulla sembra essere casuale e le fotografie più recenti sarebbero un’ulteriore conferma di una frequentazione.

La notorietà porta senza dubbio tanti vantaggi ma quando di mezzo esistono questioni di cuore non si sfugge. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini di nuovo insieme, pizzicati dai paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini mentre uscivano da un lussuoso hotel milanese poco distanze dalla stazione, ovvero l’ Excelsior Hotel Gallia.





Hanno fatto in modo di sfuggire agli occhi vigili dei paparazzi, ma senza l’esito sperato. Infatti le fotografie mostrano Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in momenti differenti che hanno tutta l’aria di essere tentativi di depistaggio. Ma non sembra essere poi tanto una coincidenza se entrambi sono stati colti mentre uscivano dallo stesso hotel.

La notizia si tinge nuovamente di ‘rosa’ e continua a incuriosire non poco i fan della conduttrice svizzera, reduce dalla separazione più discussa di sempre, quella da Tomaso Trussardi. Stando ad alcune voci, pare che tra Mchelle Hunziker e Giovanni Angiolini la frequentazione sia inizata nel mese di gennaio.

Pochi elementi al momento per aver conferma di una relazione, anche se per il magazine tedesco ‘Bunte’ non pare esistano troppi dubbi: “Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker”, il titolo dell’articolo poi ripreso in Italia da Chi. Solo i diretti interessati potranno confermare o meno le voci messe in circolo sul loro conto.

