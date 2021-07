Sempre pazzesca Michelle Hunziker, nei modi, negli atteggiamenti, nelle storie di cui è protagonista. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha raccontato di essersi trovata in una situazione particolare e nel descriverla ha fatto sorridere tutti. Per chi non lo sapesse, in questi giorni, la conduttrice svizzera si trova a Milano Marittima per il suo consueto appuntamento sportivo al Golf Club di Cervia con Iron Ciapet, la sua community online di fitness.

Tuttavia, qualche giorno fa, tutta la riviera, così come gran parte del nord Italia, è stata bagnata da una fitta pioggia e Michelle ha spiazzato tutti con un gesto inaspettato. Invece di andare a ripararsi, la showgirl è corsa in spiaggia sotto al diluvio. La cosa che ha fatto sbellicare dalle risate è che la tempesta è stata talmente violenta che per ‘salvare’ Michelle Hunziker è dovuto intervenire il bagnino. Il curioso episodio è stato raccontato dalla stessa Michelle in un post su Instagram.

“Quando se ne va il sole e si prepara una tempesta… molti corrono a riparo…dal lato opposto una pazza svizzera, 😂 corre in spiaggia il prima possibile per non perdersi lo spettacolo gratuito più figo dell’universo!!! Si alza il vento…inizia a piovere, il mare 🌊 si agita e prende una forma magnifica”, scrive Michelle Hunziker.





Michelle Hunziker, paura con la pioggia

E ancora: “Lo temo molto lo rispetto e mi attrae come se fosse un magnete! Si avvicina l’anziano e saggio bagnino preoccupato con un ombrello e mi chiede se può accompagnarmi in hotel…lo ringrazio, gli dico che non mi si arricciano i capelli 😋 e gli chiedo se vuole godersi lo spettacolo con me❤️”, conclude Michelle Hunziker.

Potrete immaginare i commenti divertiti dei fan: “Cara Michelle Hunziker, come sempre sei stupenda”. E ancora: Sei meravigliosa, a chi non è capitato di bagnarsi sotto la pioggia, ma tu lo rendi un episodio epico!”. Poi in conclusione: “Sei speciale, grazie che ci fai sempre ridere!”. E brava Michelle!