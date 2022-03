“Sto per vomitare”. Disavventura per Michelle Hunziker: la vacanza con le amiche non finisce bene

Michelle Hunziker si prende un periodo di pausa e vola in vacanza alle Maldive. La conduttrice ha deciso di staccare la spina dopo giorni che per lei sono stati intensi sotto il profilo emotivo: la notizia della separazione da Tomaso Trussardi, poi l’impegno in tv alla conduzione di Michelle Impossible. Appena ha potuto ha preso l’aereo in direzione di un atollo delle Maldive per ricaricare le pile.

“Una separazione è sempre un lutto da affrontare – ha raccontato a Silvia Toffanin -. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. E ha aggiunto: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”. Poi si è mostrata in tv nel suo programma Michelle Impossible e tra gli ospiti c’è stato anche il suo ex marito Eros Ramazzotti: “Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito – dice Michelle -. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”.

Su Instagram ha documentato diversi momenti della vacanza. Sui social si è mostra anche in compagnia della sua manager, anche cara amica, Graziella Lopedota, moglie del compianto Franchino Tuzio, e di Laura Barenghi. E in lungo post spiega i motivi della sua partenza: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista”, scrive Michelle Hunziker chiarendo la ragione della vacanza ai Tropici.





Durante la vacanza c’è stato un momento di panico. Infatti Laura Barenghi non ha preso bene una gita al mare. E Michelle Hunziker ha immortalato gli attimi che vedevano in difficoltà la truccatrice. “Sto per sboccare”, ha detto mentre nel filmato la conduttrice di Canale 5 la riprendeva immobile su un lato dell’imbarcazione. La scena è stata ripresa dalla ex di Eros Ramazzotti, che stava ferma sulla barca mentre l’amica era in difficoltà.

Nonostante lo svago e il relax, Michelle Hunziker ha voluto dedicare un pensiero alla guerra tra Russia ed Ucraina, manifestando tutto il suo dissenso per la situazione: “Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno… Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza. Ho navigato su internet allo scopo di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza. Risultato? Non esistono. Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra”.