Matrimonio numero 12 per la nota conduttrice tv italiana, che annuncerà le prossime nozze nel corso della puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda sabato 20 aprile 2024. “Pensiamo di sposarci il 23 ottobre” ma questa volta in Italia, ha raccontato. Sì perché i due si sono già sposati 11 volte in giro per il mondo con vari riti ma adesso, proprio nell’anno in cui si prepara alla gioia di diventare nonna per la prima volta, arriva il matrimonio in casa, con una cerimonia classica.

Visto il numero di volte che si sono giurati amore eterno viene da sé che il loro è un amore solido, che dura ormai da tanti anni e che è nato dopo il divorzio tra la presentatrice e l’ex marito. In più occasioni, infatti, non ha esitato a definire il suo compagno e futuro marito “il bastone delle mia vecchiaia”. Ha solo un rimpianto relativo a questa lunghissima relazione: “Non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio”.

La conduttrice tv sposa per la 12esima volta

“Avevamo fatto tutto – ha raccontato Maria Teresa Ruta alla trasmissione di Monica Setta – poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire. E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma”.

E presto sarà una splendida mamma per la prima volta la figlia Guenda Goria, che con il compagno Mirko Grancitano è in attesa dell’arrivo del loro primo bebè. Una gioia che arriva dopo tanti dolori e anche difficoltà: la ex gieffina soffre di endometriosi e ha perso una tuba nel corso di una gravidanza extrauterina.

Sarà dunque un autunno importante, quello del 2024, per Maria Teresa Ruta: prima la nascita del nipotino, poi il Sì con il suo Roberto Zappulla, discografico fratello di un noto cantante neomelodico, con cui ormai da anni e anni forma una coppia solida e affiatata. Un amore nato dopo un primo matrimonio a dir poco burrascoso con il noto giornalista sportivo Amedeo Goria.