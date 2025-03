Bellissima notizia per il famoso della tv, che ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua adorata compagna. Quest’ultima ha ben 18 anni in meno del futuro marito, ma l’età non sembra aver rappresentato mai un problema. Stanno insieme da oltre un anno e ora lui ha compiuto questo passo importante, ricevendo una risposta affermativa dalla sua dolce metà.

Una proposta di matrimonio bellissima quella del famoso della tv, che ha postato le foto mentre si è messo in ginocchio davanti alla quasi coniuge regalandole il meraviglioso anello. Una scelta particolare da parte dell’uomo, che ha selezionato il prezioso sfruttando il suo banco dei pegni situato a Las Vegas.

Il famoso della tv fa la proposta di matrimonio alla giovane compagna

Il famoso della tv ha optato per un anello, con la forma di pera, da 6.5 carati. Pare che ci fosse già stata una proposta di matrimonio in passato, ma non sarebbe stato troppo romantico e lui avrebbe deciso di rifarla. Questo il commento del 59enne: “Lei ha detto sì“, a corredo di alcune foto del momento.

Chi ha fatto la proposta di nozze è Rick Harrison, noto per la trasmissione americana Pawn Stars, ovvero Affari di Famiglia. TMZ ha confermato tutti i dettagli, aggiungendo che lei si chiama Angie Polushkin, ha quindi 41 anni e lavora come infermiera. Lui è invece già stato sposato con Deanna, ma nel 2020 c’è stato il divorzio. Ma in totale ha altri due matrimoni alle spalle: con la prima coniuge Kim ha avuto i figli Corey e Adam e con l’altra, Tracy, ha avuto Jake.

Il figlio Adam è purtroppo morto a soli 39 anni l’anno scorso per overdose. Aveva lavorato con il papà nel banco dei pegni e poi come idraulico.