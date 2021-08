Che Melissa Satta avesse dimenticato Kevin-Prince Boateng e si fosse rituffata in una nuova storia d’amore era una voce che ormai girava da tempo, anche perché in più di un’occasione era stata avvistata in dolce compagnia. Ma adesso c’è stata anche la conferma ufficiale, data proprio dalla modella sul social network Instagram. Per la prima volta si è infatti mostrata insieme al suo nuovo fidanzato e inevitabilmente i fan sono impazziti di gioia, dopo aver avuto questa notizia che è diventata certa.

A quanto pare i due starebbero insieme da circa otto mesi, dunque dagli albori dell’anno in corso. Ma ha voluto attendere un bel po’ prima di presentarlo a tutti i suoi follower e di ufficializzare la sua grande novità a livello sentimentale. Anche perché non era ancora trascorso moltissimo tempo dalla fine della liaison con l’ex calciatore del Milan e della Fiorentina, quindi ha voluto presumibilmente lasciar fuori da ogni attenzione il figlio Maddox. Ma ora le cose si sono fatte sempre più serie ed è uscita allo scoperto.

Sul noto social network Melissa Satta si è immortalata con lui e ha scelto la sezione storie per annunciare il fidanzamento. I due sorridono tantissimo, a testimonianza della grande gioia di essere legati sentimentalmente, inoltre il suo partner l’abbraccia con romanticismo e delicatezza. Davvero emozionante rivedere la showgirl così entusiasta di aver intrapreso questa nuova strada. Andiamo a conoscere più da vicino chi è colui che le ha fatto tornare a battere il suo cuore.





Il fidanzato di Melissa Satta si chiama Mattia Rivetti e lo scatto è stato fatto a Saint Tropez, dove si trovano in vacanza. Lui fa parte di una famiglia di imprenditori molto ricchi, abili a vendere per oltre un miliardo di euro la ‘Sportswear Company’, che ingloba anche il marchio Stone Island. Ha un patrimonio economico da sogno il nuovo partner della donna, che è entusiasta di essere al suo fianco. Da adesso in poi molto probabilmente li rivedremo sempre più spesso alla luce del sole, dopo la conferma della relazione.

Intanto, recentemente Melissa Satta ha riferito di non voler partecipare al ‘Grande Fratello Vip 6’: “Non parteciperei al Grande Fratello Vip 2021/22 perché mi mancherebbe troppo mio figlio…”. Non la vedremo nel reality show di Alfonso Signorini, ora ha probabilmente solo l’intenzione di godersi appieno suo figlio e questo nuovo rapporto amoroso, che sembra bellissimo.