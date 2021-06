Per stare più vicino a Lilibet Diana e Meghan il principe Harry ha deciso di rompere il protocollo ancora una volta… “Siamo abituati a vedere gli uomini della famiglia reale tornare a lavoro praticamente il giorno stesso o il giorno dopo la nascita di un figlio. Ma Harry e Meghan vogliono essere un esempio con la loro Archwell Foundation”. E ancora: “Ai neo papà e alle neo mamme che lavoro per l’associazione di beneficenza offrono 20 settimane di congedo. Lo stesso periodo che si prenderanno loro, quindi si tratta di diversi mesi”.



A quanto pare quindiil Principe Harry prenderà ben 5 mesi di congedo di paternità. Può sembrare un periodo piuttosto lungo, ma è lo stesso che viene offerto a tutti i dipendenti, di qualsiasi genere essi siano, della Archwell Foundation, l’organizzazione di beneficenza dei Duchi del Sussex. Harry e Meghan stanno faticando a tenere la piccola Lilibet Diana lontano da occhi indiscreti. Con i suoi 3 chili e 400 grammi di dolcezza, la secondogenita della coppia rivoluziona la vita di mamma e papà, diventando subito una piccola star. La notizia della nascita è stata diffusa dai genitori.



Così, seppur senza titolo ufficiale e tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, Lilibet spalanca i suoi occhietti al mondo. E alla vita portando un nome emblematico che continua ad attirare l’attenzione di molti. Ma non sono tutte rose. Oggi è tornato a parlare il padre di Meghan, Thomas. “Soffro a non prendere in braccio mia nipote Lilibeth Diana. Ho chiesto scusa milioni di volte a mia figlia e spero sia possibile prima o poi riuscire a riparlare con la mia Duchessa”.







Thomas Markle, 76 anni, anziano direttore delle luci di Hollywood ormai in pensione, vive a 70 miglia dalla residenza americana, a Los Angeles, dei Duchi di Sussex. Non ha più rapporti con Meghan, dal giorno delle nozze con il principe Harry, avvenute, ormai tre anni fa. Non ha mai incontrato Archie, il primo nipote, e ora teme di non riuscire a conoscere neanche la piccola Lilibeth Diana, undicesima royal babies.



Un allontanamento che, scrive il Messaggero, non riesce a superare: non si rassegna. “Non capisco”, ha rivelato in un’intervista a un popolare giornale americano, “come un rapporto così importante si sia potuto sbriciolare”. Quelli tra Meghan e suo padre Thomas sono dissapori di vecchia data: l’uomo avrebbe dovuto accompagnare la figlia al matrimonio, ma si è ritirato dalla cerimonia a causa di problemi di salute.