Per stare più vicino a Lilibet Diana e Meghan Markle il principe Harry ha deciso di rompere il protocollo ancora una volta… “Siamo abituati a vedere gli uomini della famiglia reale tornare a lavoro praticamente il giorno stesso o il giorno dopo la nascita di un figlio. Ma Harry e Meghan vogliono essere un esempio con la loro Archwell Foundation”. E ancora: “Ai neo papà e alle neo mamme che lavoro per l’associazione di beneficenza offrono 20 settimane di congedo. Lo stesso periodo che si prenderanno loro, quindi si tratta di diversi mesi”.



Meghan Markle, nelle vesti di autrice per bambini, comincia a intanto spendersi in promozione. Il suo libro illustrato, si chiama “The Bench”. “Dopo oltre un anno di sfide senza precedenti per gli scolari e le famiglie di tutto il mondo, la Duchessa crede che il percorso da percorrere debba includere l’attenzione al benessere e al nutrimento delle nostre comunità attraverso il cibo, l’istruzione e il supporto per la salute emotiva e mentale”. Peccato che le cose non vadano esattamente come da programma.



Meghan Markle ha conquistato la lista dei bestseller del New York Times, ed è primo tra gli illustrati per l’infanzia, mentre nel Regno Unito fatica a entrare nella classifica dei primi 50 libri più venduti. Il motivo? Non è ben chiaro. Mentre chiarissimo sembra quello che sta succedendo nella famiglia reale. Secondo il Daily mail infatti la Regina Elisabetta avrebbe organizzato un pranzo di riconciliazione tra nonna e nipote.







Solo tra nonna e nipote. Stando a quanto racconta una fonte vicina a palazzo ha dichiarato al Daily Mail, avrebbe invitato il nipote Harry a pranzo al Castello di Windsor a luglio in occasione del ritorno del duca di Sussex nel Regno Unito. La moglie Meghan Markle non sarebbe stata invitata. Secondo il corrispondente reale del Daily Mail Richard Eden l’invito sarebbe un gesto di distensione.



“È un gesto tipico della magnanimità di Sua Maestà. Un gesto di pace che tuttavia non includerebbe Meghan Markle.. Invito che con ogni probabilità Meghan non avrebbe accettato, così come decise di non tornare a Londra in occasione dei funerali del principe Filippo.