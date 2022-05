All’improvviso, su Instagram, le foto del matrimonio segreto del figlio vip. Segreto perché fino all’ultimo nessuno sapeva della cerimonia e dei festeggiamenti. Dopo otto anni d’amore, il figlio secondogenito della coppia di conduttori ha giurato amore eterno alla sua Francesca.

Il matrimonio segreto dal figlio vip e dalla sua fidanzata è stato celebrato nel sito archeologico di Nora e hanno partecipato pochissimi ospiti, i più intimi. Ovviamente non mancavano i genitori e la sorella dello sposo ed è stata proprio mamma Maria Teresa Ruta a raccontare per immagini le nozze.





Matrimonio segreto del figlio vip: le foto

“Perché la vita a volte può trasformarsi in una favola – ha scritto lei nella didascalia del post – Questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian Amedeo che in gran segreto si sono giurati amore eterno. Un matrimonio romantico nel sito archeologico di Nora perché, come ha detto Francesca durante lo scambio delle promesse, ‘il destino era stanco di aspettare’”.

Quindi un aneddoto curioso: “Perché loro due pensate hanno dormito vicini appena nati nella stessa nursery alla Mangiagalli di Milano nel luglio del’92. ‘Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano’…Paulo Cohelo’. Ora non mi resta che condividere la mia profonda gioia con voi!”, ha continuato la mamma del figlio vip per festeggiare sui social il suo matrimonio segreto.

Anche la sorella Guenda Goria, che è prossima alle nozze con il Secchione de La Pupa e il Secchione Show Mirko Gancitano, ha augurato il meglio a Gian Amedeo e alla neo moglie: “Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo? Siete meravigliosi, belli, sani, di gran cuore, semplici e dì immenso valore. Vi amo. Sorellina Guenda. Evviva gli sposi! Francesca e Gian-Amedeo”, ha scritto a a commento di alcuni scatti relativi alla festa di matrimonio segreto.

Matrimonio vip al Castello delle Cerimonie: Donna Imma Polese e il marito testimoni