Gessica Notaro ha detto sì al fidanzato Filippo Bologni. Dopo 4 anni d’amore e una proposta di matrimonio da favola, la showgirl e il fantino sei volte campione di salto a ostacoli si sono giurati amore eterno lunedì 18 settembre. Si sono conosciuti nel 2019 alla Fieracavalli di Verona e pochi mesi fa, poco prima della prova di Coppa del mondo di salto ad ostacoli, a sorpresa si era inginocchiato davanti a lei, ottenendo un grande Sì. Che è stato ripetuto lunedì scorso nella Sala Diana della Reggia di Venaria Reale, Torino, alla presenza di circa 500 invitati.

Le immagini del loro grande giorno hanno iniziato ben presto a fare il giro dei social. Da lì sappiamo che come è ormai di moda tra molte spose, anche Gessica Notaro ha scelto di sfoggiare più di un abito. Ne ha indossati ben 4, tutti di Atelier Emé, che ha firmato anche i vestiti delle damigelle, della migliore amica, della suocera e della zia. La cerimonia si è svolta sotto un arco addobbato con rose bianche con un abito bianco tradizionale, un modello molto romantico.

Leggi anche: La vip italiana si è sposata! Il suo grande giorno e il volto del marito. Insieme da una vita, ma mai visto finora





Gessica Notaro si è sposata: critiche al look di lui

Il vestito della 33enne, che si è fatta pettinare da Federico Fashion Style, è caratterizzato da un corpetto interamente ricamato in pizzo, scollo a barca che lascia le spalle nude e scollo a cuore. Sotto un’ampia gonna di tulle con strascico e l’immancabile velo lungo. Ma ad attirare più attenzioni è stato il look dello sposo stavolta.

Sui social tutti hanno apprezzato la location da mille e una notte, con giardini e castello da fiaba ma l’outfit scelto da Filippo Bologni ha lasciato perplessi molti utenti. Anche lui, come la sposa, ha scelto il bianco. Pantaloni bianchi, giacca beige e soprattutto stivali da fantino.

Una scelta di stile che non ha convinto proprio tutti, anzi. “Lui sembra un cocchiere… dove l’ha lasciato il cavallo?”, “Lui non ha fatto in tempo a vestirsi”, scrivono alcuni utenti. Altri fanno notare che “andare a cavallo è il suo lavoro!”, ma neanche questo ha ‘assolto’ il campione e neo marito di Gessica Notaro.