Guenda Goria e Mirko Gancitano, dopo tre anni di fidanzamento, sono convolati a nozze. La cerimonia da favola si è svolta ieri giovedì 16 maggio a Mazara del Vallo, in Sicilia, davanti a oltre 200 invitati, tra tanti vip come Giucas Casella, Sarah Altobello, Soleil Sorge e Alex Belli. La pianista e attrice romana, ex concorrente del Grande Fratello e figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria e il compagno sono in attesa del primo figlio, che nascerà a ottobre.

I due si erano sposati con un cosiddetto matrimonio “spirituale” a Santo Domingo nel 2021 in piena pandemia Covid, come avevano fatto gli amici di lunga data Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. Classe 1988, Guenda Goria è incinta di 7 mesi e tra poco darà alla luce Noah, primo figlio per entrambi. I due si sono conosciuti tre anni fa nel corso di una vacanza in Egitto, precisamente a Sharm el-Sheik. La cerimonia si è svolta in Sicilia, precisamente a Mazara del Vallo, paese d’origine di Mirko, nella chiesa del Santissimo Salvatore.

“La sposa più bella. E che abiti…”. Guenda Goria incintissima al matrimonio con Mirko Gancitano: pieno di amici vip





Nozze Guenda Goria, l’abito scelto da Maria Teresa Ruta

Guenda Goria ha avvolto il suo pancione di sette mesi in un prezioso abito in pizzo bianco per la cerimonia in chiesa, mentre il marito ha scelto un abito bianco. Durante la festa si sono esibiti Andy dei Bluvertigo e il gruppo folkloristico Sicilia Bedda, mentre Alex Belli, grande amico della coppia, ha suonato il piano. Guenda Goria e Mirko Gancitano erano stati costretti a rimandare le nozze dopo che lei aveva avuto dei problemi di salute per via di una gravidanza extrauterina che aveva messo in pericolo la sua vita.

Raggiante Maria Teresa Ruta, che ha ‘rubato la scena’ alla figlia indossando un bellissimo vestito verde con ricami e pizzi che aveva mostrato ai fan durante alcune dirette Instagram. La conduttrice aveva chiesto consiglio sui social e alla fine non ha deluso le aspettative scegliendo un abito. Molti si aspettavano qualcosa di più vistoso e particolare per llei, che invece ha deciso di indossare un abito elegante e da un colore tenue arricchito da pizzi e strass, un abito molto apprezzato dai suoi fan, che sui social l’hanno inondata di complimenti.

Dopo 11 cerimonie celebrate in giro per il mondo, anche Maria Teresa Ruta convolerà a nozze con Roberto Zappulla, suo compagno da vent’anni. È stata lei stessa ad annunciarlo in tv. Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata che andrà in onda il 20 aprile, Maria Teresa Ruta ha annunciato le sue nozze: “Pensiamo di sposarci il 23 ottobre“.