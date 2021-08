“So che hai sofferto molto”. Massimo Boldi, la dedica commovente per la figlia Marta: “Papà tuo…”

Parole dolci quelle di Massimo Boldi che in occasione del compleanno della figlia Marta ha deciso di dedicarle qualche parola sui social. L’attore comico ha stupito tutti per questa bella sorpresa che arriva nel giorno del 31esimo compleanno della sua bellissima ereditiera. Che poi non ha bisogno di presentazioni Massimo Boldi, uno dei volti del cinema italiano più famosi: per più di 20 anni ha fatto coppia con Christian De Sica. Ha vinto 11 Telegatti il celebre attore che vanta una carriera davvero brillante.

Massimo Boldi nel 2004 è stato colpito da un drammatico lutto: sua moglie Marisa è morta dopo aver lottato per ben 10 anni contro una malattia. Come abbiamo raccontato più e più volte, la sua scomparsa ha spezzato il cuore di Boldi e delle loro tre figlie. Il celebre attore, nelle ultime ore, ha deciso di dedicare meravigliose parole a Marta, la sua ultimogenita. Chi la conosce lo sa, la giovane somiglia molto al suo papà che nelle ultime ore ha deciso di dedicarle un meraviglioso e commovente post sui social.

Sui social Massimo Boldi ha scritto: “Ti faccio tanti auguri piccola mia e ti auguro tanta gioia e felicità come mai hai avuto. Hai sofferto tanto per la prematura scomparsa della mamma, tanto lo sai che lei è sempre con te e non ti lascerà mai. Tanti auguri Marta ti voglio un mondo di bene. Papà tuo”.





Questo è quanto si legge sul canale Instagram del famoso attore. Ma non c’è solo questa bellissima dedica, oltre alla didascalia anche una foto: Marta è davvero una bellissima donna, oggi. Come abbiamo detto sopra, la giovane compie 31 anni e, come al suo papà, ama il cinema.

La figlia di Massimo Boldi ha conseguito un Master in International Screenwriting and Production seguendo un corso di studi dedicato a chi vuole diventare produttore e sceneggiatore. Non ci resta altro da fare che mandare un grosso augurio alla bellissima e talentuosa Marta.