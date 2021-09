Non si placa il caos intorno a Massimiliano Mollicone, anzi. Nelle ultime ore le polemiche sull’ex tronista di UeD sono aumentate. Ricordiamo brevemente che durante la scorsa stagione il modello di Nettuno aveva conquistato i telespettatori durante il suo trono, che si è concluso con la scelta di Vanessa Spoto. I due pensavano di andare a convivere, ma improvvisamente, poche settimane fa, è arrivata la notizia sulla rottura.

Fin qui nulla di strano, ma nelle loro recenti interviste Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno dato versioni un po’ diverse sull’addio, anche se di fatto hanno ormai archiviato la loro storia d’amore e l’ex tronista sta già voltando pagina. Nei giorni scorsi, e per la seconda volta, è stato beccato in compagnia di una ragazza bionda, come dimostrano le foto rubate inviate al sito IsaeChia. I due erano mano nella mano a Roma, dunque era difficile negare o glissare davanti a quegli scatti.

Massimiliano Mollicone di UeD ha una nuova fidanzata

E infatti Massimiliano Mollicone non l’ha fatto e poche ore fa ha deciso di parlare anche per cercare di placare le polemiche. Ma non c’è riuscito perché la sua nuova frequentazione non piace per niente ai fan, che probabilmente speravano di vederlo tornare tra le braccia di Vanessa Spoto. Inoltre molti trovano che l’ex tronista avrebbe dovuto aspettare un po’ prima di iniziare una nuova conoscenza. Ma lui fa notare che non ha mai nascosto la sua frequentazione e non crede che “debba rimanere un tabù”.





Massimiliano Mollicone fa poi presente che ha 21 anni e trova giusto conoscere nuove persone, “anche perché non sto facendo male a nessuno”. L’ex tronista si dice anche sconvolto per i messaggi e i commenti che sta leggendo e promette che non tratterà più questo argomento. Ammette però di aver trovato una persona che potrebbe contribuire alla sua felicità, con cui potrebbe stare bene.

“Non ha senso essere indignati. Non odiate, non rompete con queste cose, vogliamoci bene vi prego”, continua Massimiliano Mollicone che dal canto suo non vede mancanze di rispetto o incoerenza. Ma come spesso accade, purtroppo, l’ex tronista si è trovato a dover prendere le difese della ragazza che sta frequentando dagli insulti. “Come è giusto che sia, c’è un limite a tuto. Faccio queste storie per difendere lei, lei non ha colpe”