La vita è così. Un giorno ti sorride, l’altro ti prende a pugni. Oppure capita che attraversi un periodo no, che più no non si può. Poi, chissà perché e per come, se qualcuno lo sa ce lo faccia sapere, il mondo torna ad illuminarsi. E tu sei lì, al centro, che riprendi fiato e scacci tutta la negatività. Oppure scacci le chiacchiere, di quelli che ti volevano in crisi. Sia se si tratta di lavoro che di vita sentimentale. Ora, quando sei un vip, un super vip, e la tua fidanzata è un’altra vip, anzi super vip, le chiacchiere sono all’ordine del giorno.

Non che se sei un perfetto signor nessuno la gente si faccia gli affari suoi, no, per quello bisognerebbe emigrare. Sulla Luna. Forse. Ma questo è un altro discorso. Qui si parla di una coppia che era data in crisi, anzi si parlava di ritorno di fiamma con l’ex. In particolare si diceva che Ambra, perché di lei si parla, si fosse riavvicinata a Francesco Renga, con il quale ha due figli, Jolanda e Leonardo. E Massimiliano Allegri detto Max? E giù, ettolitri e ettolitri di inchiostro sulle ‘voci’…

E invece loro, Ambra e Massimiliano Allegri, si fanno vedere così, come due fidanzatini innamorati, due piccioncini, due anime e una capanna, insomma fate voi. Basta guardare come quelli di Oggi li hanno paparazzati per le vie di Roma, la Capitale. Proprio in questi giorni da montagne russe. Prima le voci della crisi, smentite. Poi la chiamata della Juve per uno dei tecnici italiani più apprezzati e vincenti degli ultimi anni. Un ritorno baciato dai tifosi bianconeri che, per dirla tutta, con il “maestro” Pirlo non hanno fatto esattamente sfaceli.





Tutto questo mentre Ambra finiva di girare le scene del film Rai “La notte più lunga dell’anno”, che si svolge, come dice il titolo, tutto in una notte. Quella del solstizio d’inverno, tra il 21 e il 22 dicembre. Brr, che freddo. Tutto il contrario del legame che c’è tra Max e la sua compagna. Altro che crisi. I due passeggiano abbracciati prima mangiano giapponese al ristorante, poi shopping in un negozio cinese. Infine, a conclusione della giornata in centro, un bel gelatino, ma solo per lui.

Ambra, 44 anni, Max, 53, stanno bene insieme e si vede. Beati loro. Dopo due anni di ‘risposo forzato’ Allegri è tornato in pista, e che pista. Alla guida della squadra italiana più vincente di sempre. In Italia, ma non sottilizziamo. Lì o si vince o si va a casa, poche storie. La storia con Ambra, invece, va avanti e pazienza se periodicamente escono fuori spifferi di crisi e crisette. È il gossip, si sa, prendere o lasciare.