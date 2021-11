Tiene ancora banco la notizia dell’addio tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. La relazione tra la conduttrice e il ct della Juventus è nata nel 2017 a Torino e nel capoluogo piemontese i due si incontrarono quasi per caso. Lui stava ancora allenando la Juventus durante la prima esperienza in bianconero, mentre lei stava girando un film.

Dopo quattro anni la rottura, finita su tutti i giornali dopo la consegna del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia tra le mani dell’attrice, vicenda finita al centro delle polemiche per il poco tatto del telegiornale satirico nei confronti di una donna che in quel momento soffriva per la fine di una storia.

A prendere le difese di Ambra e a criticare Valerio Staffelli e in programma è stata la figlia Jolanda. Un post che ha riscosso il plauso dei fan di Ambra Angiolini ma anche di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Qualche settimana fa l’ indiscrezione diffusa sulle colonne del settimanale Oggi, dove Alberto Dandolo parlava dell’animo da don Giovanni dell’allenatore della Juventus.





Forse un un ritorno di fiamma, visto che già nel 2017 il giornalista del settimanale Alberto Dandolo aveva parlato della Pr di un golf club poco entusiasta della storia tra l’allenatore della Juventus e dell’attrice. La donna è un volto noto in ambiente Juve e in modo particolare in un esclusivo golf club della città. Il settimanale Oggi in edicola ha pubblicato un articolo in cui mostra le immagini di una signora che, a tarda sera, si reca nell’appartamento di Massimiliano Allegri.

“La bella quarantenne, – si legge sul settimanale diretto da Umberto Brindani – di cui Oggi decide di non svelare nome e professione, è stata sorpresa venerdì 22 ottobre far visita all’allenatore della Juventus dopo il suo rientro da una cena di lavoro con i dirigenti della società. Alle 23.30 la donna, al volante di un’auto sportiva, parcheggia a 50 metri dal condominio di via Lascaris dove lui abita, citofona e poi sale per soffermarsi meno di mezz’ora”.