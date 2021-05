Solo qualche giorno fa, una dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici, Martina Miliddi, ha reso super felice la sua miriade di sostenitori: è sbarcata su Twitter. “Partendo dal presupposto che non ho la minima idea di come si utilizzi, ci sono anche io”, ha scritto per annunciare l’evento. Ebbene, un social in più per seguire il cast che ci ha fatto volare negli ultimi mesi.

Dopo aver ricevuto il de-follow su Instagram da parte di Aka7even, Martina Miliddi se l’è dovuta mettere velocemente via, nonostante voci di corridoio insinuino che i due non siano nemmeno più amici. Con la curiosità nell’anima, possiamo gettarci a piè pari nella nuova avventura trescosa della bella Martina. Stiamo ovviamente parlando della fiamma Raffaele Renda. I due dopo Amici si stanno frequentando.

Il gossip ha ormai preso il via attorno a loro e i fan vanno in tilt nel vedere video e foto che li immortalano insieme proprio in queste ultime ore. I due hanno fatto la loro conoscenza all’interno della Scuola di Maria De Filippi, luogo in cui con il tempo è nata una certa complicità. La Miliddi, nel frattempo, formava una coppia con Luca Marzano, meglio noto come Aka7even. Ma solo dopo ha deciso di mettere un punto alla loro relazione, mostrando il proprio interesse nei confronti del cantante calabrese.





Ormai che la sua storia con Aka7even è giunta al capolinea e Amici 20 è terminato, Martina ha deciso di dare una chance al suo rapporto con Raffaele, per conoscersi meglio. Parrebbe proprio che la frequentazione lontano dalle telecamere stia procedendo a gonfie vele. Durante queste ultime ore Martina ne dà la conferma. Infatti la ballerina condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram foto e video che appunto provano il fatto che al momento si trovano insieme.

La giovane coppia si stanno godendo alcuni giorni nella terra di Martina, cioè Cagliari. Ebbene Raffaele ha deciso di raggiungere la ballerina per trascorrere del tempo insieme e, chiaramente, ai fan questo non può di certo passare inosservato. Proprio poche ore fa, Raffaele ha condiviso un video in cui faceva sapere di essere a Cagliari. Già questo dettaglio ha generato curiosità nei fan. Pochi minuti dopo, contenuti di ogni sorta lo confermavano: la strada per l’amore è lastricata di una buona risoluzione.