Pensava di passare inosservato, invece il vip è stato tradito dal dettaglio extra-lusso. Ha provato in tutti i modi a nascondersi dalle persone e a non farsi fotografare dai paparazzi, ma purtroppo per lui è stato pizzicato e le sue immagini hanno fatto immediatamente il giro della rete. Non sappiamo come avrà reagito, quando ha scoperto di essere stato beccato e chissà se nelle prossime ore non vorrà dire la sua con qualche dichiarazione bomba, vista l’esplosività del suo personaggio.

Ha voluto mettersi un bel cappuccio in testa e la mascherina ovviamente sul volto per rispettare la norma contro il coronavirus, ma non è stato difficile riconoscerlo ed immediatamente le sue foto sono diventate virali. Infatti, il personaggio famoso è stato immortalato proprio mentre era intento a passeggiare nelle vie della città di Milano. Ha voluto fare un bel po’ di compere e poi ha deciso di andarsene con un’automobile decisamente più che lussuosa, il cui prezzo fa molto rumore.

Nonostante dunque il suo tentativo di sottrarsi agli scatti dei fotografi, è stato riconosciuto. Ha deciso di sgommare con la sua meravigliosa auto, ovvero un bolide che ha un prezzo da capogiro: 200 mila euro. Ha fatto shopping nella città lombarda con abiti molto sportivi. Aveva anche degli occhiali da sole sul volto, proprio per evitare di essere scoperto, ma tutti i suoi escamotage sono falliti. Non è tra l’altro apparso da solo, al suo fianco c’era una persona molto importante per lui.





Ad essere beccato dagli scatti dei paparazzi è stato Mario Balotelli, visto in compagnia di un suo amico. Da notare anche la sua spettacolare collana che risaltava le sue bellissime scarpe di colore bianco. Come detto, è quindi poi salito sopra la sua vettura ed è andato via. Ancora una volta Mario Balotelli ha fatto parlare di sé non per i suoi meriti sportivi. A proposito di questo, bisognerà capire quale sarà il suo futuro, se resterà dunque a Monza o se cambierà squadra di calcio.

Nelle scorse settimane l’ex tronista Amedeo Venza ha fatto il nome di Mario Balotelli come ipotetico fidanzato di Dayane Mello: “Qualche giorno fa si sono visti a Milano – aveva fatto sapere via social – Si sentono e si vedono con molta cautela”. Proprio nella Casa del ‘GF Vip’, i due si erano rivisti ma la circostanza non era stata particolarmente felice, tanto che il calciatore si era poi scusato per le frasi “poco gentili” rivolte all’allora concorrente del reality show.