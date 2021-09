Quanto amore, quanta passione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Per i due vip è stata un’estate a di poco bollente, in spiaggia, in acqua, a Ponza, con baci infiniti e un sensualità travolgente. La politica di Italia Viva è stata sorpresa in esclusiva dal settimanale di gossip Diva e Donna al mare tra baci e abbracci decisamente sexy con il fidanzato. I due sono in acqua e si lasciano andare dalla passione.

L’ex ministro del Governo Renzi Maria Elena Boschi, oggi capogruppo di Italia Viva, indossa un costume intero, mentre Giulio Berruti un costume boxer di colore azzurro. Il bacio è sorprendente, sembra due adolescenti innamorati pazzi. I due si baciano sull’isola di Ponza e il fidanzato attore va oltre, baciandole tutto il corpo. La passione insomma esplode al mare, prima di un giro con la moto d’acqua, rigorosamente col casco allacciato in testa e giubbino di salvataggio d’ordinanza.

Negli ultimi mesi, proprio Maria Elena Boschi, non ha nascosto la voglia di matrimonio affermando chiaramente che “mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due…”. Un po’ come a dire che sta aspettando la proposta proprio da Giulio Berruti. E a guardare queste foto non sembra che il feeling tra i due possa mancare.





E nemmeno una passione sfrenata. Sulla barca con loro anche il deputato Luciano Nobili e il senatore Francesco Bonifazi, ex flirt della Boschi. Maria Elena Boschi iniziò a lavorare proprio per il suo ufficio legale, anche se poi la passione si è trasformata subito in amicizia.

Per l’occasione, Berruti aveva anche pubblicato un selfie scattato sullo yacht, commentato immediatamente dalla compagna, che aveva scritto: “Mio”. Naturalmente tra i baci e la passione non manca anche una piccola discussione, con l’attore che cerca di avvicinarsi e Maria Elena Boschi che lo respinge, forse dopo essersi accorta del fotografo appostato.