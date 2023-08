Maria De Filippi, ultimi giorni di vacanza – la prima senza il suo Maurizio Costanzo – prima di tornare in tv. Non c’è certo da stupirsi, ma la conduttrice e ormai regina di Canale 5 è confermatissima con tutte le sue trasmissioni di enorme successo, che continueranno a trovare spazio tra daytime e prima serata. Il primo impegno in studio è con Uomini e Donne. Le registrazioni inizieranno a fine agosto, mentre la prima puntata è fissata per l’11 settembre 2023. Resta ferma la fascia oraria della messa in onda, che va dalle 14.45 alle 16 circa.

Una marea di indiscrezioni ma di fatto nessuna certezza sui protagonisti. Ci saranno sicuramente delle ‘vecchie conoscenze’ del pubblico di UeD ma soprattutto nuovi tronisti pronti a mettersi alla prova per cercare di trovare l’anima gemella. Dopo l’inizio di UeD Maria De Filippi tornerà con un’altra edizione di Tu si que vales e poi con il pomeridiano di Amici 23, previsto anche quest’anno nella domenica pomeriggio.

Maria De Filippi “irriconoscibile”: la foto in vacanza

Tornando all’estate 2023, nelle scorse settimane la conduttrice era stata paparazzata in Sardegna, durante un momento di pausa dalle riprese di Temptation Island mentre si godeva delle giornate di relax. Non sola, ma in compagnia di Gabriele, il figlio adottivo che collabora con lei nella società Fascino.

Dopo la Sardegna direzione Ansedonia, nella villa tanto amata dal marito Maurizio Costanzo. Maria De Filippi non ha social ed è raro vedere immagini della sua vita privata. Ma in queste ore sta circolando uno scatto che la regina di Canale 5 ha concesso a un gruppo di ristoratori. Scatto che ha scatenato il popolo della rete, come scrive il sito Blasting News.

Maria De Filippi è in tenuta casual, con t-shirt, cappellino e pantalone a tre quarti. “Ma è irriconoscibile Maria in questa foto, totalmente diversa dalla tv“, ha scritto un utente sui social. E un altro: “Oddio non avevo capito fosse Maria De Filippi, credevo fosse Floriana del Grande Fratello”.