La vita di milioni di persone è cambiata drasticamente nell’ultimo anno. La pandemia e il lockdown hanno spinto tutti a rivalutare e rivoluzionare i propri comportamenti e i modi di fare, persino i propri pensieri. Ed è stato un periodo duro, durissimo, anche per lei, Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha raccontato come ha affrontato gli ultimi mesi e come è cambiata. Maria confessa di aver vissuto un incubo, ma anche di aver imparato a dare meno importanza alle cose inutili.

Soprattutto la signora della tv ha spiegato quanto sia stato importante per lei il lavoro. È stato proprio grazie ai programmi che fa da tanti anni che è riuscita a pensare ad altro, a concentrarsi su qualcosa di positivo e ritrovare un nuovo spirito. L’amata conduttrice e stimata professionista ha ammesso di “detestare” chi pontifica sia in tv che nella vita. Ritiene insopportabile insegnare agli altri come vivere. Tanto più che in molti casi, come accade a “C’è posta per te”, ha a che fare con la sofferenza delle persone. E in quel caso tacere, tante volte, è la migliore soluzione.

Tra i cambiamenti che metterà in essere c’è sicuramente quello che riguarda il tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi dice: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un cliché, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”. D’altronde per una che i social proprio non li usa quel che è troppo è troppo. Tra l’altro è convinta che alla gente non importi nulla di sapere quello che lei fa la mattina quando si sveglia.





Altra confessione sul modo di vestirsi: non vedrete mai Maria De Filippi in tuta in tv, ma quel che conta sono i contenuti e non gli abiti. Si veste e si trucca perché la mamma le ha insegnato a farlo per educazione, perché quando si esce è necessario farlo. Infine oltre al proprio lavoro, Maria ha affrontato un’altra questione privata, il dolore provato dal figlio Gabriele.

Il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele, ha oggi 30 e è stato adottato dalla coppia quando ne aveva 13. Quest’ultimo periodo è stato particolarmente difficile per lui perché è tornato single. È successo subito dopo il lockdown. Evidentemente la convivenza forzata non ha fatto bene a Gabriele e alla sua ex. E Maria De Filippi ha spiegato: “Ha preso una bella batosta, ma ora lo vede bene. Ha solo un difetto, è un po’ tirchio”.