Gesto meraviglioso del cantante Marco Mengoni, che ha fatto delle consegne di pizze. E a immortalare la scena insolita e che ha fatto impazzire i suoi fan è stato il diretto interessato. Quando lo hanno visto arrivare, c’è stata una vera e propria ovazione che ha emozionato sicuramente anche l’artista. Le immagini sono state pubblicate da lui sul suo profilo TikTok ufficiale e i commenti dei suoi fan si sono sprecati. Una grandissima umanità da parte del cantante, che ha letteralmente conquistato tutto il web.

Dunque, Marco Mengoni ha fatto delle consegne di pizze ai fan ed è accaduto subito prima di un evento molto importante. Lo scorso mese di maggio lui si è presentato con le stampelle a Le Iene e ha detto, parlando con Belen Rodriguez: “Capita a tutti, di fare un piccolo incidente. Credevo fosse una contusione e invece no. Se n’è andato un attimo il crociato. Pian piano mi rimetto a posto. Poi me lo riattaccano quindi è tutto a posto”. Tuttavia Marco Mengoni non è entrato nello specifico dell’accaduto.

Marco Mengoni, consegne di pizze ai fan prima del suo concerto

Secondo quanto ha raccontato nei minimi dettagli il sito de Il Fatto Quotidiano, Marco Mengoni ha fatto queste consegne di pizze a titolo personale dopo aver effettuato delle prove musicali e quindi prima del concerto, che ha poi tenuto alla Grana Padano Arena & Theatre della città di Mantova. Una sorpresa spettacolare per i suoi ammiratori. A gradire questo comportamento non solo i presenti, ma anche tutti i suoi fan che si trovavano a casa e che hanno inondato il suo post di commenti entusiastici.

Marco Mengoni ha commentato così il suo filmato: “Sempre insieme! Pronti per #MengoniLive2022 #dietrolequinte”. Tenuto conto che il freddo si stava facendo sentire non poco, l’artista ha voluto donare queste pizze ed è uscito fuori dal palazzetto per fare queste consegne. Questi i messaggi dei seguaci: “Trovatelo un altro come lui”, “Comunque solo tu potevi fare un gesto del genere”, “Tu sei speciale. Grazie mille, Marco”. Tutti concordi: l’atteggiamento dell’artista è letteralmente da incorniciare.

Classe 1988, Marco Mengoni è stato il prima artista italiano a vincere il Best European Act agli MTV Europe Music Awards. Ha anche ottenuto in tutti questi anni 10 Wind Music Awards nonché 3 MTV Europe Music Awards e 9 candidature al World Music Award. Ha anche esperienze nel doppiaggio in tre film: Lorax – Il guardiano della foresta, Il re leone e Klaus – I segreti del Natale.