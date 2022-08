“Dolori incredibili”. Marco Cucolo, come sta dopo l’operazione. E avvisa Lory Del Santo

Marco Cucolo si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico per colpa di calcoli alla cistifellea. Una patologia di cui aveva sofferto di soffrire in Honduras durante l’Isola dei Famosi. “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”, aveva raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”. Il giorno era arrivato alcune settimane dopo. Marco era finito sotto i ferri alla fine di luglio.



Al suo fianco non c’era Lory Del Santo con cui, però, non c’è alcuna crisi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli, Lory aveva spiegato di trovarsi negli Stati Uniti per vedere il figlio. Il soggiorno americano della Del Santo era già programmato e Cucolo dovrebbe raggiungerla dopo la convalescenza.





Marco Cucolo, convalescenza dura dopo l’intervento alla cistifellea



“Certo è tutto ok tra noi. Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono”, aveva spiegato Lory Del Santo. La convalescenza però sta durando più del previsto e con postumi piuttosto fastidiosi. “Mi hanno appena dimesso, ma ho ancora dolori incredibili, mi fanno male pure le spalle”.



Al punto che la prima notte in casa è finito al pronto soccorso per i dolori. Ad accudirlo, in questo momento, ci sono mamma e sorella ma il pensiero è sempre fisso a Lory. “Voglio raggiungerla al più presto, ma tutto dipende dalla visita di controllo”. Sull’Isola dei Famosi tra i due era scoppiata una lite furiosa con Lory che non le aveva mandate a dire.



“Non mi ha difeso quando il branco mi stava attaccando. A me bastava dicesse ‘lei non è falsa io la conosco’. Lui invece ha dato ragione anche a loro per non farsi nominare. Ha messo in atto una strategia. Adesso che torna in Italia andrà dai suoi. Se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia”, aveva detto la showgirl. Le scuse poi erano arrivate.

