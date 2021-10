Marco Cartasegna è un ex tronista di UeD e anche l’ex fidanzato di Soleil Sorge, che ora è al GF Vip 6. Ricordate? Nel dating show di Maria De Filippi era uscito con Federica Benincà, ma dopo la fine di questa relazione con la sua corteggiatrice ha iniziato una storia con l’infuencer e attuale concorrente del reality di Canael 5.

L’inizio della loro love story in realtà fu sommerso dalle polemiche perché all’epoca Soleil Sorge era impegnata sentimentalmente con Luca Onestini, ex compagno di trono di Marco Cartasegna. Correva l’anno 2017: lei era fidanzata con Luca Onestini, all’epoca lontano per via della partecipazione al GF Vip 2, ma decise di non lasciare il reality. Non ha nemmeno ritenuto necessario un confronto con Soleil Sorge nonostante ne avesse la possibilità. Alla fine Luca Onestino si è classificato secondo al GF Vip 2 e poco dopo si è fidanzato con la coinquilina Ivana Mrazova.

Marco Cartasegna, “dopo Soleil Sorge col volto di Avanti un altro”

Tornando a Marco Cartasegna e Soleil Sorge, tra loro è finita dopo circa un anno e fu lei ad annunciare la rottura: “Per vari motivi non stavamo andando più d’accordo e oggi abbiamo deciso ufficialmente di mettere fine a questa relazione, perché non eravamo più felici come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto. Siamo rimasti in ottimi rapporti, c’è comunque tanto rispetto, tanta stima e tantissimo affetto”.





“Abbiamo condiviso una relazione per un anno. Sicuramente non è un momento facile per nessuno dei due e vi chiedo di rispettare questa cosa”, concludeva nel lungo post Soleil Sorge. Ora si torna a parlare di Marco Cartasegna per una presunta nuova liason con una bellissima della tv. Dopo Soleil Sorge, avrebbe “un inciucio con Carmela Generali! Si vedono ogni due settimane e dormono insieme”, si legge sul sito VeryInutilPeople, che riporta la segnalazione di un utente.

La frequentazione tra Marco Cartasegna e “ragazza del Sud” del duo Nord e Sud del programma condotto da Paolo Bonolis Avanti un Altro non sarebbe recente: c’è chi è pronto a dichiarare che i due ad agosto fossero insieme a Mykonos, come mostra uno scatto che ritrae l’ex tronista di UeD seduto ad un tavolo con una ragazza che sembra essere proprio la bella Carmela Generali.