Lei si è sempre dimostrata una donna sincera, che non ha peli sulla lingua. E ancora una volta si è confermata in questo modo, infatti Mara Venier ha deciso di parlare del suo seno senza alcuna vergogna e ha fatto delle dichiarazioni che faranno parlare. Ha deciso di rompere il silenzio su questa sua parte del corpo, che spesso e volentieri è stato un tema della sua vita. Ha pensato anche a prendere delle drastiche decisioni, ritornando poi sui suoi passi.

Mara Venier si è soffermata sul suo seno ed è stata molto determinata, durante la sua conversazione col settimanale Oggi. Ha ricordato anche i suoi incontri con i chirurghi, al fine di fare delle scelte ben precise sul suo privato, ma poi ha sempre cambiato idea. E ora è arrivata anche a prendere una decisione particolare e importante, che fa riflettere molto. E la sua speranza è che molte donne possano sentirsi meno in imbarazzo.

Mara Venier e il suo seno, la rivelazione della conduttrice

Bisogna subito annunciare che Mara Venier, oltre a parlare del suo seno, ha anche rivelato qualcosa di significativo. Ha messo la sua firma su una collezione per le donne curvy e ha esclamato: “Sono sicura che ogni donna curvy, vedendo in passerella una modella in carne, si senta confortata”. E poi al settimanale Oggi si è concentrata proprio su quel lato del suo corpo, che è sempre stato considerato rilevante. E ha rivelato cosa è successo quando ha pensato di ricorrere alla chirurgia estetica.

Mara si è espressa così sul seno: “Le mie te**e? Esagerate, sempre state grandi. Poi diventando mamma presto, sono esplose. Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarle, ma poi, quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: ‘Se le tenga’. Del resto sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato? Trovo che le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza”.

Parlando di lavoro, sappiamo che Mara domenica 15 ottobre avrà come ospiti di Domenica In i giudici di Ballando con le stelle, Pierfrancesco Favino, I me contro te e Paola e Chiara. Una puntata che si preannuncia molto interessante.