“Ma basta, sei vecchia”. Mara Venier, la foto di coppia ‘rovinata’. Ma la sua reazione è epica

Mara Venier sbotta sotto gli occhi di tutti dopo quella critica. Di certo la nota conduttrice italiana è una vera e propria icona e non solo per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e della televisione. Mara Venier, intramontabile e diretta, non le manda di certo a dire. Ecco cosa è successo.

Tutti hanno avuto un assaggio del bel caratterino di Mara Venier. In passato è già accaduto di assistere a un botta e risposta avvenuto tra la conduttrice e una signora in seguito alla pubblicazione di un video che mostrava Mara Venier intenta a muovere i primi passi dopo una frattura riportata al ginocchio.

Costume da bagno e bordo piscina, Mara Venier si è mostrata in video mentre camminava quando tra i commenti una signora ha fatto notare: “Arrivata a 70 anni non ha più niente di bello da mostrare, bella lo era. Questo vale per tutte”. La risposta? Puntuale, come sempre.





“Cara Lucrezia, perché non va leggermente a fanc****?”, ha replicato Mara Venier. E nelle ultime ore è accaduto qualcosa di molto simile. Questa volta l’attenzione di una signora è caduta sui capelli della conduttrice.

“Bel tramonto oggi. Mi faccio un mojito e voi?”, ha scritto Mara a corredo di una foto che la ritraeva con il suo Nicola. E tra gli apprezzamenti, qualcuno si è permesso di fare notare: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”. La risposta di Mara Venier è stata epica: “Amore perché sotto questa bella foto devi rompere i cog*ioni per i miei capelli? Perché?”.